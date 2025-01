ΟΗΕ: Ελληνική παρέμβαση για την Ουκρανία στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Καταδίκη της βίας και έκκληση για ειρήνη

Τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τόνισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία και ανέδειξε τις σοβαρές ανθρωπιστικές, πολιτικές και παγκόσμιες επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ευάγγελος Σέκερης στον ΟΗΕ στάθηκε στην ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου, τον τερματισμό των εχθροπραξιών και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη της ειρήνης.

Ο κ. Σέκερης στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της ενάντια στους μεγάλους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι συνεχίζονται για τρίτη χρονιά και δίνοντας έμφαση σε πρόσφατες επιθέσεις, όπως ο βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια, που είχε ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων αμάχων τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, ζητώντας αυστηρή τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

“Η παρουσία στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας στο θέατρο του πολέμου, θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε διευρυμένη περιφερειακή κλίμακα με δυνητικά εκτεταμένες συνέπειες για την παγκόσμια πυρηνική ασφάλεια” ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε τις παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου, ειδικά στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας. Η αποχώρηση της Ρωσίας από την Πρωτοβουλία Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας και οι επακόλουθες επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία τρίτων χωρών έχουν επιδεινώσει την έλλειψη τροφίμων, ιδιαίτερα στην Αφρική, ανέφερε ο κ. Σέκερης.

At today’s UNSC Briefing on the maintenance of peace and security of Ukraine, PR of 🇬🇷 Amb. @evasekeris:

↘️ condemned in the strongest possible terms attacks against civilians and joined calls on Russia to immediately cease all attacks against residential areas and critical… pic.twitter.com/RQhXgIKbVn

— Greece to the United Nations (@GRUN_NY) January 16, 2025