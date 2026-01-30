Οι ΗΠΑ απειλούν με επιβολή κυμαινόμενων δασμών τις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο. Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ