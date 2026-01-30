Οι ΗΠΑ απειλούν με επιβολή κυμαινόμενων δασμών τις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ «μπορεί» να επιβάλλουν επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.
  • Το διάταγμα αναφέρει ότι «επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα». Ο όρος ad valorem σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι.
  • Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί η πίεση στην Κούβα, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιβολή κυμαινόμενων δασμών τις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα αλλά τα αποτελέσματα είναι αβέβαια – Ορατός ο κίνδυνος ευρύτερου περιφερειακού πολέμου

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο. Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε ...
00:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Διαψεύδει ότι… πήρε έναν υπνάκο στο υπουργικό συμβούλιο – «Δεν κοιμόμουν απλά βαριόμουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, κλείνει τα μάτια του ...
23:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα αλλά τα αποτελέσματα είναι αβέβαια – Ορατός ο κίνδυνος ευρύτερου περιφερειακού πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Ισραήλ, μπορεί να δελεαστούν να επιτεθούν τώρα στο ...
21:19 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νικομήδεια της Τουρκίας, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (29/1) σημειώθ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι