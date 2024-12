Τραγωδία στις ΗΠΑ: Άνδρας πυροβόλησε μαθητές δημοτικού και στη συνέχεια αυτοκτόνησε – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δημοτικό σχολείο της Βόρειας Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα δύο μαθητές να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε, δήλωσαν αξιωματούχοι του σερίφη.

Οι τραυματισμένοι μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε άγνωστη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς στο σχολείο στο Παλέρμο, κοντά στο Σακραμέντο, δήλωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη.

Deputies are currently on the scene of an active incident involving a shooting at Feather River School of Seventh-Day Adventist in #Palermo , the Butte County Sheriff’s Office just announced.

Ο ύποπτος πέθανε αφού προφανώς αυτοπυροβολήθηκε, πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν «επί τόπου ενός ενεργού περιστατικού με πυροβολισμούς» στο σχολείο Feather River School of Seventh-Day Adventists στο Παλέρμο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Butte στην κοινωνική πλατφόρμα X.

BCSO is on scene of an active incident involving a shooting at Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo. Students are being taken to the Oroville Church of the Nazarene, located at 2238 Monte Vista Avenue, Oroville. pic.twitter.com/01cJ2K1FS7

— Butte County Sheriff (@ButteSheriff) December 4, 2024