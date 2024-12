Γαλλία: Το χρονικό της πτώσης της κυβέρνησης Μπαρνιέ και το διάγγελμα Μακρόν – Γιατί η χώρα δεν μπορεί να βγει σύντομα από την πολιτική κρίση

Παρελθόν αποτελεί η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ στην Γαλλία, μετά την καταψήφισή της στην Εθνοσυνέλευση, όπου συζητήθηκε και τελικώς έγινε δεκτή η μία από τις δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί σε βάρος της. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία σοβαρή πολιτική κρίση που ξεκίνησε όταν ο Μπαρνιέ, για να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2025, ακολούθησε διαδικασία που του επέτρεπε να αποφύγει την ψήφο της Βουλής. Η ίδια διαδικασία όμως, άνοιξε το παράθυρο για τις εναντίον του προτάσεις μομφής.

Η πρόεδρος της Βουλής, ανακοινώνοντας το βράδυ της Τετάρτης, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ανέφερε ότι από την στιγμή που έγινε δεκτή η πρότασης μομφής του αριστερού συνασπισμού «Νέο Λαϊκό Μέτωπο», δεν υπήρχε λόγος να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η ακροδεξιά, Λαϊκή Συσπείρωση.

Η πρόταση κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ, έγινε δεκτή με 331 ψήφους υπέρ. Για να περάσει η πρόταση χρειάζονταν 289 ψήφοι.

Πλέον ο πρόεδρος Μακρόν θα πρέπει να ορίσει νέο πρωθυπουργό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Στόχος είναι ως το Σάββατο, που θα γίνουν τα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης Παναγίας των Παρισίων, παρουσία πολλών ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η χώρα να έχει πρωθυπουργό.

Ο Μακρόν θα απευθυνθεί με διάγγελμα στον Γαλλικό λαό, την Πέμπτη (5/12) στις 21.00 ώρα Ελλάδας.

🇫🇷#France:

For the first time since 1962 and only the second time in the History of the Fifth Republic, a Government falls following a motion of no confidence.

Prime Minister Barnier (LR) lost the confidence of the National Assembly.pic.twitter.com/L6Y71E4Q90

— World Elects (@ElectsWorld) December 4, 2024