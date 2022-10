Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει φωτογραφία από τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο γραφείο του

O βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την πρωθυπουργό Λιζ Τρας για την πρώτη τακτική εβδομαδιαία ακρόασή τους.

Όπως η βασίλισσα Ελισάβετ και άλλοι μονάρχες πριν από αυτήν, ο βασιλιάς Κάρολος θα έχει ιδιωτικές συναντήσεις με την πρωθυπουργό κάθε εβδομάδα για να συζητούν κυβερνητικά θέματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί πλήρως μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον περασμένο μήνα, “αν και η βασίλισσα παραμένει πολιτικά ουδέτερη σε όλα τα θέματα, είναι σε θέση να “συμβουλεύει και να προειδοποιεί” τους υπουργούς της, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουγού- όταν κρίνεται απαραίτητο”.

Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, η Τρας φαίνεται να κάνει μια υπόκλιση πριν σφίξει το χέρι του βασιλιά Κάρολου. Στο βίντεο αποκαλύπτεται ότι ο βασιλιάς έχει στην αίθουσα όπου συναντώνται φωτογραφίες της οικογένειάς του. Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και μια φωτογραφία από τον γάμο του γιου του, πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ το 2018.

