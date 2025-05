Ο Τραμπ έφθασε στη Μέση Ανατολή: Τετραήμερη περιοδεία με φόντο… δισεκατομμύρια δολάρια – Πρώτη στάση στο Ριάντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε πριν από λίγο στη Σαουδική Αραβία, πρώτο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στον Κόλπο, η οποία αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε οικονομικές συμφωνίες παρά στις κρίσιμες προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής – από τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι την ενδεχόμενη κλιμάκωση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Συνοδευόμενος από ισχυρούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και συνεργάτη του, Έλον Μασκ, ο Τραμπ επισκέπτεται πρώτα το Ριάντ -όπου πραγματοποιείται το Επενδυτικό Φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας- και αύριο, Τετάρτη, θα μεταβεί στο Κατάρ, ενώ την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης δηλώσει ότι πιθανόν την Πέμπτη να επισκεφθεί την Τουρκία όπου θα έχουν ενδεχομένως συνάντηση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

BREAKING: President Trump has stepped off Air Force One in Riyadh and is greeted at the bottom of the stairs by Saudi Arabia’s crown prince, Mohammed bin Salman

