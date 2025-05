Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας προκαλεί αντιδράσεις στο στρατόπεδο Τραμπ – Τα παλαιότερα tweets που προκάλεσαν σκληρή επίθεση από τους MAGA υποστηρικτές

Πριν ανέλθει στον παπικό θρόνο, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας είχε εκφράσει ανοιχτά την κριτική του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, δηλώσεις που έφεραν χθες, Πέμπτη, τον πάπα Λέων ΙΔ’ στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης στις ΗΠΑ.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ είχε γράψει σειρά αναρτήσεων στο Χ με τις οποίες επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, προτού επιλεγεί από τους Καρδινάλιους να διαδεχθεί τον πάπα Φραγκίσκο.

Για τις αναρτήσεις αυτές δέχθηκε χθες επίθεση από τους πλέον σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας Αμερικανός εξελέγη Πάπας.

«Το να έχουμε έναν Πάπα από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη τιμή», σχολίασε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο χθες. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν θα τον συναντήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «έχουν ήδη πάρει τηλέφωνο».

President Trump on Pope Leo XIV: “To have the pope from the United States of America, that’s a great honor.” pic.twitter.com/0PzT89cpej — CSPAN (@cspan) May 8, 2025



Τον Φεβρουάριο ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, όπως είναι το όνομα του νέου ποντίφικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αναδημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: ο Ιησούς δεν μας ζητεί να βαθμολογήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025



Τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί μια φυλακή, όπου υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να κρατηθούν ύποπτοι ως μέλη συμμοριών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, ο Πρέβοστ αναδημοσίευσε σχόλιο το οποίο έλεγε μεταξύ άλλων: «Δεν βλέπετε ότι υποφέρουν; Δεν εξεγείρεται η συνείδησή σας;».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ποιος διαχειρίζεται τον λογαριασμό @drprevost, στον οποίο η πρώτη ανάρτηση έγινε το 2011.

Ο πάπας Λέων αναμένεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του προκατόχου του, του Φραγκίσκου, ένθερμου υπέρμαχου των μεταναστών και των φτωχών, που επίσης διαφωνούσε σε διάφορα θέματα με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Βανς υποβάθμισε τις διαφωνίες αυτές μετά τη συνάντησή του με τον πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό μία ημέρα προτού αυτός πεθάνει, αλλά ήταν μεγάλες. Μεταξύ άλλων, ο πάπας Φραγκίσκος είχε χαρακτηρίσει «ντροπή» τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ.

Αντίδραση από υποστηρικτές του MAGA

Υποστηρικτές του κινήματος Make America Great Again (MAGA) αντέδρασαν έντονα μετά την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’.

«Είναι κατά του Τραμπ, κατά του MAGA, υπέρ των ανοικτών συνόρων και εντελώς μαρξιστής όπως ο πάπας Φραγκίσκος», έγραψε η Λούμερ στο Χ.

THIS IS THE NEW POPE! His name is Robert Prevost. He’s the first American Pope. He is anti-Trump, anti-MAGA, pro-open Borders, and a total Marxist like Pope Francis. Catholics don’t have anything good to look forward to. Just another Marxist puppet in the Vatican. https://t.co/S45vZ8IaKM — Laura Loomer (@LauraLoomer) May 8, 2025



«Πάπας Λέων ΙΔ’: εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος στο Σικάγο και υπέρμαχος του δικαιώματος στη ζωή Ή υποστηρικτής της παγκοσμιοποίησης των ανοικτών συνόρων με στόχο να αντιταχθεί στον Τραμπ;», αναρωτήθηκε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Pope Leo XIV: Registered Chicago Republican and pro-life warrior OR Open borders globalist installed to counter Trump? pic.twitter.com/1kKnaAdCNT — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 8, 2025



Ο Βανς, πιστός καθολικός, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως εκατομμύρια Αμερικανοί καθολικοί και άλλοι χριστιανοί θα προσευχηθούν για την επιτυχία του.

«Ας τον ευλογεί ο Θεός!», έγραψε στο Χ.

Congratulations to Leo XIV, the first American Pope, on his election! I’m sure millions of American Catholics and other Christians will pray for his successful work leading the Church. May God bless him! — JD Vance (@JDVance) May 8, 2025

Πολιτικές διαφορές

Ο νέος Πάπας συμφωνεί σε κάποια ζητήματα με τον Τραμπ, για παράδειγμα είναι αντίθετος στις αμβλώσεις.

Ωστόσο στηρίζει τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει μιλήσει κατά του ρατσισμού. Στο απόγειο του κινήματος με αίτημα φυλετική δικαιοσύνη, το οποίο ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2020 μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, ο Πρέβοστ αναδημοσίευσε σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο Twitter ζητώντας να εξαλειφθούν το μίσος και οι προκαταλήψεις.

«Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα από τα στελέχη της εκκλησίας, να απορρίψουν τον ρατσισμό και να ζητήσουν δικαιοσύνη», έγραψε σε ανάρτησή του στις 30 Μαΐου 2020.

Thank you! We need to hear more from leaders in the Church, to reject racism and seek justice. https://t.co/WnHUHM17XC — Robert Prevost (@drprevost) May 30, 2020



Η Ουάσινγκτον και το Βατικανό έχουν στο παρελθόν εκφράσει κοινές πολιτικές απόψεις, ενώ άλλες φορές έχουν διαφωνήσει.

Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν και ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ ήταν ένθερμοι αντικομμουνιστές, αν και διαφωνούσαν για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο Ρίγκαν ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που σύναψε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό.

Ο Ιωάννης Παύλος Β’ επέκρινε τη στήριξη που είχε εκφράσει ο Μπιλ Κλίντον στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ενώ το 2003 είχε αντιταχθεί έντονα στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ