Τζέι Ντι Βανς: Επικό «τρολάρισμα» στα social media για τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου – «Μπορείς να συναντήσεις τον Πούτιν μετά;»

Η απρόσμενη αλληλουχία γεγονότων που συνδέει την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Βατικανό με τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου έχει γίνει εύφορο πεδίο τρολαρίσματος στα social media.

Τη στιγμή που ο κόσμος αποχαιρετά τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η πλατφόρμα X έχει γεμίσει με καυστικά σχόλια και υπονοούμενα για τον… «ύποπτο» ρόλο του Αμερικανού Aντιπροέδρου, ο οποίος συναντήθηκε ιδιωτικά με τον Ποντίφικα μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε τη Δευτέρα 21 Απριλίου σε ηλικία 88 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα ξύπνησε μνήμες και συναισθήματα για τις σημαντικότερες στιγμές της παποσύνης του.

Ο Βανς ανέβασε στο X ένα μήνυμα αποχαιρετισμού, γράφοντας: «Μόλις έμαθα για τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου. Η καρδιά μου είναι με τα εκατομμύρια των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγάπησαν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμουν χαρούμενος που τον είδα χθες, αν και ήταν προφανώς πολύ άρρωστος. Αλλά θα τον θυμάμαι πάντα για το κήρυγμα που έδωσε στις πολύ πρώιμες μέρες του Covid. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».

