ΗΠΑ: Η περίεργη υπόθεση του Τζέι Ντι Βανς και ενός καναπέ – Το υποτιθέμενο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του που συζητιέται

Με το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ να βρίσκεται σε αναβρασμό, με συνεχείς εξελίξεις, ανατροπές και δηλώσεις που κάνουν το κλίμα ακόμα πιο εκρηκτικό, στην πιο μιμιαδική προεκλογική εκστρατεία, όπως είχαμε σχολιάσει πρόσφατα στο enikos.gr, οι τελευταίες φήμες που κυκλοφορούν για τον Τζέι Ντι Βανς κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο «πικάντικη»…

Στον κόσμο της πολιτικής, λίγα πράγματα μας εκπλήσσουν πια. Ωστόσο, η τελευταία φήμη γύρω από τον Τζέι Ντι Βανς, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων, έχει αφήσει έκπληκτους ακόμα και τους πιο κουρασμένους παρατηρητές της πολιτικής. Αυτό το… περίεργο έπος, ξεκίνησε με ένα tweet που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου, το οποίο ισχυριζόταν ότι ο Βάνς κάποτε είχε κάνει σεξ με έναν καναπέ. Ναι, με έναν καναπέ.

Η φήμη, η οποία φαινόταν να επικαλείται τα απομνημονεύματα του Βανς, με τίτλο «Hillbilly Elegy», απέκτησε γρήγορα viral διαστάσεις και στο CBS ο οικοδεσπότης του «Late Show», Στίβεν Κόλμπερτ, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να σχολιάσει μία τέτοια φήμη στον μονόλογό του. «Ο ρόλος της δημοσιογραφίας αυτή τη στιγμή είναι τόσο σημαντικός», είπε ο Κόλμπερτ, προτού αναφερθεί στο Associated Press (AP) για το ρεπορτάζ «Όχι, ο J.D. Vance δεν έκανε σεξ με έναν καναπέ».

Η υποτιθέμενη ιστορία με τον Βάνς περιγράφει μια ερωτική πράξη που είχε ο ίδιος με ένα λαστιχένιο γάντι ανάμεσα σε μαξιλάρια καναπέ. Ο Κόλμπερτ αστειεύτηκε: «Πώς μπορεί κάποιος να έχει μια τέτοια ιδέα; Κατηγορώ αυτές τις βρώμικες οδηγίες του ΙΚΕΑ». Έκανε επίσης μια σοβαρή σημείωση για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης στην εποχή μας, για να καταλήξει κοιτάζοντας κατευθείαν στην κάμερα και αλλάζοντας τον τίτλο του δημοσιεύματος του AP: «Ο J.D. Vance έκανε σεξ με έναν καναπέ».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Vox, τα απομνημονεύματα του Βάνς δεν περιέχουν καμία τέτοια παραδοχή. Οι σελίδες 179 έως 181, που υποτίθεται ότι αναφέρουν την επίμαχη περιγραφή του περιστατικού, απλώς αφηγούνται τη θητεία του στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Ωστόσο, οι αμφιλεγόμενες απόψεις του Βάνς, σίγουρα θα μπορούσαν να παρέχουν στήριξη, όπως τα πόδια ενός καναπέ, στο βάρος μιας τέτοιας φήμης.

Το Associated Press προσπάθησε να καταπνίξει το ψέμα με έναν έλεγχο γεγονότων στον άρθρο του με τίτλο «Όχι, ο J.D. Vance δεν έκανε σεξ με έναν καναπέ», όμως το απέσυρε γρήγορα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του διεθνώς αναγνωρισμένου Μέσου, η ιστορία «δεν πέρασε από την τυπική διαδικασία επεξεργασίας μας». Παρ’ όλα αυτά, όταν κάτι αναρτηρθεί στο διαδίκτυο και γίνει viral, δύσκολα το «μαζεύεις» μετά.

AP fact-checked what was a joke from left-wing Twitter – but the link for this is dead now and I can no longer find the story on the AP website.

What is going on? https://t.co/3OG0GiSspL pic.twitter.com/M6B6dPgE7E

— Andy Kaczynski (@KFILE) July 25, 2024