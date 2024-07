ΗΠΑ: Στόχος fake news, σεξιστικών και ρατσιστικών σχολίων η Κάμαλα Χάρις – Τα ψέματα στο «Χ» και η φωτογραφία με τον Έπσταϊν

Από την Κυριακή, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της νυν αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις ότι θα είναι υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, εκδηλώθηκε μια πλημμυρίδα από ψευδείς εικόνες, σεξουαλικές προσβολές, ρατσιστικούς υπαινιγμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την Δημοκρατική υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά θα επιδεινωθούν και θα πληθύνουν.

Με την ανακοίνωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι αποχωρεί από την κούρσα για μια νέα προεδρική θητεία, έγινε ορατή η προοπτική η Χάρις, έχοντας τη στήριξη του προέδρου, πρωτοκλασσάτων στελεχών του Δημοκρατικού κόμματος, της συντριπτικής πλειονότητας των Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών, να γίνει η πρώτη στην αμερικανική ιστορία μαύρη και νοτιοασιάτισα πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό προκάλεσε πλημμύρα σεξιστικού περιεχομένου και ψευδών ισχυρισμών εναντίον της, με ορισμένους από τους ψευδείς ισχυρισμούς να έχουν ήδη αντικρουστεί στο παρελθόν.

Σε αυτή την ατμόσφαιρα, πολλοί από το συντηρητικό πολιτικό στρατόπεδο άρχισαν να γράφουν ότι η Χάρις «έφτασε στην κορυφή» της αμερικανικής πολιτικής χάρη σε σεξουαλικές χάρες, αναφερόμενοι στη σύντομη σχέση της με τον πρώην δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γουίλι Μπράουν.

Άλλοι είπαν ότι οφείλει την πολιτική της καριέρα από το γεγονός ότι είναι στην πραγματικότητα άντρας. Μια φωτογραφία που την εμφανίζει μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν – έναν Αμερικανό χρηματοδότη που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 προτού δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και σωματεμπορία – έχει επίσης εμφανιστεί.

Ωστόσο, η φωτογραφία αυτή είναι αποτέλεσμα φωτομοντάζ, με την εικόνα του Έπσταϊν να έχει επικολληθεί σε αυτή του συζύγου της αντιπροέδρου, Ντάγκλας Έμχοφ.

«Είναι σημαντικό να ονομάσουμε αυτή τη ρητορική και τα ψέματα σε αυτό που είναι: μια προσπάθεια να υποτιμηθεί το έργο μιας ισχυρής γυναίκας, απλώς λόγω του φύλου της, της καταγωγής της και του χρώματος του δέρματός της», κατήγγειλε η Νίνα Γιάνκοβιτς, συνιδρύτρια του American Sunlight Project, που καταπολεμά την παραπληροφόρηση.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εκλογών, του 2020, η Γιάνκοβιτς ηγήθηκε μιας μελέτης που έδειξε ότι 13 γυναίκες πολιτικοί είχαν γίνει στόχος περισσότερων από 336.000 κομματιών περιεχομένου σχετικά με παραπληροφόρηση ή προσβολές με βάση το φύλο. Το 78% αυτών των επιθέσεων στόχευαν τότε την Χάρις.

Αυτές οι επιθέσεις δεν περιορίζονται σε σεξιστικές νύξεις. Χρήστες του διαδικτύου λένε ότι η αντιπρόεδρος, γεννημένη στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να είναι υποψήφια επειδή και οι δύο γονείς ήρθαν στις ΗΠΑ ως μετανάστες, ενώ άλλοι την κατηγορούν ότι «μεγαλοποιεί» την εθνική της καταγωγή με την ελπίδα να κερδίσει πολιτικό αβαντάζ.

WATCH:@KamalaHarris admits she identifies as Indian American.

Not Black American.

She is not black. She’s Indian. And she lies about being black in an effort to pander to black voters.

She is not black. We need to counter her lies about being black. pic.twitter.com/1Wo6DkCOLh

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2024