Κάμαλα Χάρις: Μπορούν τα memes να εκλέξουν τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ; – Πώς προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Τραμπ

Πριν από 16 χρόνια, κανείς δεν πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εκλέξουν τον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο στην ιστορία τους. Τώρα, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, η Κάμαλα Χαρις -σε σχέση με τον Μπαράκ Ομπάμα- πρόκειται να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις και έναν αντίπαλο, τον Ντόναλντ Τραμπ, που χρησιμοποιεί τα memes για να επιτίθεται.

Με την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, η Κάμαλα Χάρις βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως η κύρια υποψήφια των Δημοκρατικών για τις εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Η Αντιπρόεδρος της χώρας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη αρκετών αντιπροσώπων για να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των υποστηρικτών του κόμματος και κινητοποίησε τα μέλη του προς την ενότητα, καθώς φαινόταν ότι οδεύουν προς την ήττα.

Η Χάρις, σε έναν δυναμικό λόγο που έδωσε τη Δευτέρα, εμψύχωσε το προσωπικό της εκστρατείας της, στο αρχηγείο της στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναρρώνει σε απομόνωση από Covid-19, να συμμετέχει τηλεφωνικά για να ενισχύσει την αλλαγή σκυτάλης. Παρουσιάζοντας την προσέγγιση της εκστρατείας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, τη μεταξύ τους αναμέτρηση ως «δύο διαφορετικές εκδοχές του μέλλοντος της χώρας».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της τετράλεπτης κλήσης τη Δευτέρα, τόνισε πως δεν πρόκειται να αποσυρθεί, λέγοντας -τρεις φορές- «δεν πάω πουθενά», και ότι θα είναι «πλήρως ενεργός», καθώς υποσχέθηκε να αγωνιστεί σκληρά για να εκλεγεί η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και να χρησιμοποιήσει τους τελευταίους έξι μήνες της θητείας του για να προωθήσει τις προτεραιότητές του εντός και εκτός συνόρων. «Το όνομα έχει αλλάξει στην κορυφή του ψηφοδελτίου, αλλά η αποστολή δεν έχει αλλάξει καθόλου», δήλωσε ο Μπάιντεν στην ομάδα εκστρατείας, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Με την εξασφαλισμένη υποστήριξη των 1,976 αντιπροσώπων στο επερχόμενο συνέδριο των Δημοκρατικών, αριθμός που χρειάζεται για να κερδίσει το χρίσμα στον πρώτο γύρο, η Κάμαλα Χάρις προκάλεσε έναν μαραθώνιο συγκέντρωσης κεφαλαίων, συγκεντρώνοντας τελικά 81 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 24 ώρες.

Η πορεία της όμως δεν θα είναι εύκολη. Η Χάρις θα συμμετάσχει σε μία από τις πιο δύσκολες προεκλογικές εκστρατείες των τελευταίων ετών, με τον Τραμπ γνωστό για τον μισογυνισμό του και την εκρηκτική, ρατσιστική ρητορική του, κάτι που θα μπορούσε να μετατρέψει τους επόμενους μήνες σε μία από τις πιο έντονες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τη Δευτέρα, η «πολιτική μηχανή» του Τραμπ προσαρμόστηκε στη νέα πραγματικότητα και άρχισε να επιτίθεται στην Αντιπρόεδρο της χώρας. Σε ένα υπόμνημα προς τους δημοσιογράφους, οι διαχειριστές της εκστρατείας του Τραμπ, Susie Wiles και Chris LaCivita, παρουσίασαν τη Χάρις ως «συνοδηγό» μερικών από τις πιο «καταστροφικές αποτυχίες» του Μπάιντεν, όπως το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στα σύνορα με το Μεξικό.

«Είχε χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής από τον Τζο Μπάιντεν. Η Χάρις είναι η λιγότερο δημοφιλής αντιπρόεδρος στην ιστορία – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου του κάκιστου ιστορικού της», αναφέρεται στο υπόμνημα.

Έναν μήνα πριν την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, ένα στέλεχος της εκστρατείας του Τραμπ είχε διαρρεύσει ένα έγγραφο στους κορυφαίους συνεργάτες του Τραμπ με τον τίτλο: «Εναλλακτικός υποψήφιος των Δημοκρατικών». Το Politico αναφέρει πως το έγγραφο περιέγραφε σενάρια στα οποία ένας άλλος υποψήφιος, εκτός του Μπάιντεν, θα μπορούσε να γίνει ο υποψήφιος στην προεδρική κούρσα του 2024. Αυτά τα σενάρια περιλάμβαναν την «αποχώρηση του Μπάιντεν», μια «εσωτερική εξέγερση» αλλά και μια «πράξη Θεού».

Το γεγονός ότι η εκστρατεία του Τραμπ είχε από μήνες το βλέμμα στραμμένο σε έναν μη-Μπάιντεν αντίπαλο, τονίζει πόσο καιρό προετοιμάζονταν για αυτή την πιθανότητα. Οι προετοιμασίες αυτές επιταχύνθηκαν μετά το ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, όταν οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν μια εκστρατεία πίεσης για να αναγκάσουν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την υποψηφιότητα.

Με την απόσυρση του Μπάιντεν, οι Ρεπουμπλικανοί ξεκίνησαν αμέσως μια διαφημιστική εκστρατεία εναντίον της Χάρις για το θέμα της μετανάστευσης – ένα θέμα που ο Τραμπ έχει καταστήσει κεντρικό στην εκστρατεία του.

Ωστόσο, η Χάρις έχει ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Η ατζέντα της εκστρατεία, μέχρι στιγμής, περιλαμβάνει και τη δυναμική των memes, για να προσεγγίσει την Gen Z – τη γενιά που έφερε τους πολιτικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας την πολιτική σε περιεχόμενο (content).

Με τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς για την ηλικία και την ικανότητα του Μπάιντεν να αποτελούν παρελθόν, αφού δόθηκε η απάντηση με την υποψηφιότητα της Χάρις, τα memes και τα GIFs μπορούν να δημιουργήσουν εμπνευσμένες αλληλεπιδράσεις με νέους ψηφοφόρους που ενημερώνονται από τα social media.

Χρήστες του Χ ανακάλυψαν παλιά βίντεο της Χάρις και δημιούργησαν καινούργια, συμπεριλαμβανομένων βίντεο όπου χορεύει ή εξηγεί πώς θα ετοιμάσει μια γαλοπούλα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές απόσπασμα βίντεο από το 2023 παρουσίαζε τη Χάρις να λέει μια ιστορία για τη μητέρα της, η οποία την ρώτησε: «Νομίζεις ότι έπεσες από ένα δέντρο καρύδας;» (You think you just fell out of a coconut tree?) [σ.σ. ελληνιστί «μα, πού ζεις] πριν προσθέσει: «Υπάρχεις στο πλαίσιο όλων όσων ζεις και όσων προηγήθηκαν».

Kamala seeing the CNN polls this morning pic.twitter.com/5Tvy8zmF3L

Το Axios κατέγραψε μερικά ακόμα tweets, όπως ένα διάγραμμα Venn –τα οποία αποτελούν αγάπη της Χάρις-, που απεικονίζει ότι μαζί με τον Μπάιντεν μπορούν να κρατήσουν «υπόλογο» τον Τραμπ.

Οι πιο ένθερμοι διαδικτυακοί υποστηρικτές της Χάρις, που αναδημοσιεύουν τα memes και τα βίντεο που την αφορούν, χρησιμοποιούν το hashtag «KHive», μια φράση εμπνευσμένη το hashtag «Beyhive» των θαυμαστών της Beyoncé. To «KHive» πιστεύεται ότι εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2017, ενώ κέρδισε έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2018, ιδίως αφού η Χάρις άφησε να εννοηθεί ότι θα κατέβει ενδεχομένως στις προεδρικές εκλογές. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019, το hashtag είχε χρησιμοποιηθεί από περίπου 38.000 λογαριασμούς στο Twitter, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 360 εκατομμύρια εμφανίσεις του #KHive κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της.

«Η Κάμαλα ΕΙΝΑΙ brat», δημοσίευσε η τραγουδίστρια Charli XCX στο X, λίγες ώρες μετά την απόσυρση του Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα, δηλώνοντας αργότερα την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.



Μετά την ανάρτηση της Charli XCX, ο λογαριασμός της εκστρατείας της Χάρις στο X, με όνομα «Kamala HQ» (@KamalaHQ), υιοθέτησε γρήγορα την πράσινη αισθητική του άλμπουμ «Brat» της ποπ σταρ στη εικόνα φόντου του.

This is the official rapid response page of Vice President Harris’ presidential campaign.



Σύμφωνα με το Collins Dictionary, η λέξη «brat» χρησιμοποιείται για να περιγραφεί ένα άτομο που συμπεριφέρεται άσχημα και είναι ενοχλητικό. Μια τακτική που, απ’ ό,τι φαίνεται, πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό συστατικό της συνταγής της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς η Χάρις συγκεντρώνει τον βασικό πυρήνα των θαυμαστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να δράσουν γι’ αυτήν, κάποιοι νομοθέτες των Δημοκρατικών συμμετέχουν στο «κίνημα» #KHive. «Κυρία Αντιπρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε ο Brian Schatz, ανώτερος γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Χαβάη, σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή το βράδυ.

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL



Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί δεν είναι το μόνο κόμμα που αξιοποιεί τη δύναμη των memes. Ο λογαριασμός του Τραμπ, «Trump War Room» (@TrumpWarRoom), με τους 1,9 εκατομμύριο ακόλουθους στο Χ, έχει καταστεί ένα όπλο της εκστρατείας του.

Yesterday, the sitting President of the United States announced he was dropping out of the race without providing any explanation.

No one has seen as much as a still photograph of Biden since.

Biden’s brother, Frank, told CBS he’s glad Biden is dropping out of the race “to… pic.twitter.com/6YNXtlkhaU

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 23, 2024