ΗΠΑ: «Αν χάσουμε, θα χρειαστεί εμφύλιος για να σωθεί η χώρα» – Η ρητορική και τα έργα του Τραμπ εμπνέουν τους Ρεπουμπλικάνους

Μόλις μια εβδομάδα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια, και αφού ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως έκανε «λάθος» όταν είπε πως ο πρώην Πρόεδρος πρέπει να μπει στο «στόχαστρο», ένας ομιλητής σε συγκέντρωση του Τζέι Ντι Βανς μίλησε για «εμφύλιο» σε περίπτωση που δεν κερδίσουν τις εκλογές.

«Φοβάμαι ότι αν χάσουμε αυτή τη φορά, θα χρειαστεί ένας εμφύλιος πόλεμος για να σωθεί η χώρα», δήλωσε ο Τζορτζ Λανγκ, γερουσιαστής της πολιτείας του Οχάιο από την περιοχή του Σινσινάτι, λίγο πριν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβει στη σκηνή στην πρώτη του ατομική συγκέντρωση στο Μίντλταουν, τη γενέτειρά του.

Οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ δεν απάντησαν στα ερωτήματα της Huffing Post σχετικά με τα σχόλια του Λανγκ, αλλά περίπου μισή ώρα αργότερα, ο Λανγκ ζήτησε συγγνώμη σε μια ανάρτηση που έκανε στο Χ.

«Λυπάμαι για τα διχαστικά σχόλια που έκανα μέσα στον ενθουσιασμό της στιγμής στη σκηνή. Ειδικά υπό το φως της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, θα πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέγεται σε πολιτικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού», έγραψε.

