Είχαν προβλέψει οι «Simpsons» την πιθανή υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις; – Η απάντηση του σεναριογράφου

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα όχι η τελευταία, που η ιστορική τηλεοπτική σειρά «The Simpsons» -των 35 σεζόν και 768 επεισοδίων – συνδέεται με θεωρίες που εστιάζουν στο προφητικό τους πνεύμα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, έχει επανέλθει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η viral φήμη ότι είχαν όχι μόνο προβλέψει την πιθανή υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ως Προέδρου των ΗΠΑ αλλά είχαν «δει» και τη νίκη της.

Το επεισόδιο της 11ης σεζόν, «Bart to the Future» (Ο Μπαρτ στο μέλλον), το οποίο απεικονίζει τη Liza να γίνεται Πρόεδρος, έγινε viral το 2021, όταν η Χάρις ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς παρατήρησαν τότε εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ της ενδυμασίας της Χάρις και της Liza στο επεισόδιο, καθώς και οι δύο φορούσαν μαργαριταρένια σκουλαρίκια, ένα μαργαριταρένιο κολιέ και ένα μοβ σακάκι.

Τώρα, όμως, όπως σημειώνει ο Independent, ο σεναριογράφος των «Simpsons» Αλ Τζιν έδωσε τη δική του απάντηση σε αυτή τη θεωρία, απαντώντας στις πρόσφατες αναφορές. Ο Αλ Τζιν δημοσίευσε στο X (πρώην Twitter) μια εικόνα της Liza και της Χάρις δίπλα-δίπλα με τα ίδια ρούχα, σχολιάζοντας: «Η “πρόβλεψη” των Simpsons για την οποία είμαι περήφανος που είμαι μέρος της».

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024