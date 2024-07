Κάμαλα Χάρις: 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το πολιτικό προφίλ και τη ζωή της

Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και η πρώτη Ινδοαμερικανή Αντιπρόεδρος, έχει το προβάδισμα στην αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα του 2024, μετά και την απόσυρση του Προέδρου των ΗΠΑ εχθές, Κυριακή 21 Ιουλίου.

Ποια είναι όμως η Κάμαλα Χάρις; Γερουσιαστής από το 2017 έως το 2021 και προηγουμένως η 32η Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας και του Σαν Φρανσίσκο, η Χάρις δήλωνε μέχρι την τελευταία στιγμή υπερήφανη που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου, υπερασπιζόμενη μέχρι τέλους τον άνθρωπο που την εμπιστεύτηκε περισσότερο απ’ όλους.

Από την ορκωμοσία της το 2021 απέκρουσε τις επιθέσεις του Τύπου για διπλωματικά κυρίως ολισθήματα και κατάφερε να κερδίσει έδαφος στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Το πολιτικό προφίλ της Κάμαλα Χάρις

Η Χάρις υποστήριξε το Medicare-for-all, τη νομιμοποίηση της χρήσης μαριχουάνας για ευφορικούς σκοπούς, τη θέσπιση νόμου DREAM για τα παιδιά μεταναστών και τη μείωση των φόρων για τις εργαζόμενες και τις μεσαίες τάξεις, αυξάνοντας τους φόρους στις επιχειρήσεις. Επίσης, είναι γνωστή για τις σκληρές ανακρίσεις «εισαγγελικού τύπου» που έκανε ως Γερουσιαστής, σε υποψήφιους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Πρόσφατα η Χάρις περιέγραψε ως «ανήθικη» την απαγόρευση των αμβλώσεων σε κάποιες αμερικανικές πολιτείες.

Συγκρούσεις με φαρμακευτικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρωτοπόρος στην εφαρμογή ρηξικέλευθων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των παθογενειών του δικαστικού, σωφρονιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και στη διαχείριση της στεγαστικής, μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης, ανυποχώρητη στον αγώνα της ενάντια σε οπισθοδρομικές στάσεις και φυλετικά ή σεξιστικά στερεότυπα, είναι φράσεις που συνοδεύουν την αυτοβιογραφία της, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

«Τρέχα, Κάμαλα, όσο πιο γρήγορα μπορείς»

Με αυτή την φράση την παρότρυνε ο πατέρας της όταν ήταν μικρό κοριτσάκι. Και η Κάμαλα έτρεξε περνώντας στην αμερικανική ιστορία, όπως αναφέρεται στην αυτοβιογραφία της με τον τίτλο «Οι αλήθειες μας. Μια αμερικανική διαδρομή».

Κόρη δύο μεταναστών, της Ινδής βιολόγου και ερευνήτριας Σιάμαλα Γκοπάλαν και του Τζαμαϊκανού οικονομολόγου Ντόναλντ Τζ. Χάρις, που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν σε πορείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφού γεννήθηκε η Κάμαλα, στις 20 Οκτωβρίου του 1964, οι γονείς της την έπαιρναν μαζί τους σε διαμαρτυρίες που συμμετείχαν.

Όταν ήταν επτά χρονών, οι γονείς της χώρισαν, έτσι όταν έγινε δώδεκα ετών (1976), μετακόμισε μαζί με την μητέρα της, στον Καναδά όπου η Χάρις φοίτησε σε γαλλόφωνο σχολείο και αργότερα σε αγγλόφωνο. Το 1982, επέστρεψε μόνιμα στις ΗΠΑ, σπούδασε νομικά και στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Αμερικανό δικηγόρο Ντάγκλας Έμχοφ με τον οποίο δεν απέκτησε παιδιά. Είναι μέλος της Βαπτιστικής Εκκλησίας, αλλά ως παιδί πήγαινε και σε ινδουιστικούς ναούς, συνδυάζοντας έτσι τόσο τη νοτιοασιατική όσο και τη μαύρη ταυτότητά της.

Η Χάρις ξεκίνησε τη δαιδαλώδη διαδρομή της προς την επιτυχία, ως δικηγόρος.

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την Κάμαλα Χάρις

Οι συμβολισμοί του ονόματός της

Η μητέρα της επέλεξε το όνομα Κάμαλα (Kamala) λόγω των ινδικών της ριζών, όπου Κάμαλα σημαίνει «λωτός» (lotus) και είναι επίσης εναλλακτικό όνομα της ινδουιστικής θεάς Λάκσμι (Lakshmi) αλλά και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Το μεσαίο όνομά της, Devi, μεταφράζεται ως «θεά» στα σανσκριτικά.

Τα χρόνια της στο Σαν Φρανσίσκο ως εισαγγελέας

Αφού προσλήφθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, η Χάρις κατέστειλε την εφηβική πορνεία στην πόλη, επαναπροσδιορίζοντας την προσέγγιση των αρχών επιβολής του νόμου ώστε να αντιμετωπίζουν τα κορίτσια ως θύματα και όχι ως εγκληματίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Χάρις απέκτησε σημαντικούς φίλους από την οικονομική ελίτ του Σαν Φρανσίσκο. Το 2003, αυτός ο κύκλος θα της παρείχε την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη που θα την καθιστούσε υποψήφια στην πρώτη της προεκλογική εκστρατεία για το αξίωμα του εισαγγελέα – εξελέγη στον β’ γύρο με 56,5% των ψήφων. Με τη νίκη της, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα στην Καλιφόρνια που εκλέγεται εισαγγελέας. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της ως εισαγγελέας, το ποσοστό καταδίκης στο Σαν Φρανσίσκο αυξήθηκε από 52 σε 67%.

Αμφιλεγόμενες αποφάσεις

Στη δεύτερη θητεία της ως εισαγγελέας, η Χάρις έθεσε υποψηφιότητα για γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια. Αρχικά, αλλά λίγοι πίστευαν ότι θα κέρδιζε την κούρσα – ήταν μια έγχρωμη γυναίκα από το φιλελεύθερο Σαν Φρανσίσκο που αντιτίθεται στη θανατική ποινή και έθετε υποψηφιότητα εναντίον του Steve Cooley, ενός δημοφιλούς λευκού Ρεπουμπλικανού που διετέλεσε εισαγγελέας του Λος Άντζελες.

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της Χάρις παρουσιάστηκε το 2004, όταν αρνήθηκε να επιβάλει τη θανατική ποινή στον άνδρα που δολοφόνησε τον Ισαάκ Εσπινόζα, αστυνομικό του Σαν Φρανσίσκο. Στην κηδεία του, η γερουσιαστής Dianne Feinstein εκφώνησε επικήδειο λόγο στον οποίο επέκρινε τη Χάρις, η οποία βρισκόταν στο ακροατήριο, προκαλώντας χειροκροτήματα από τους εκατοντάδες αστυνομικούς που ήταν παρόντες.

Αργότερα, ως γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, η Χάρις αρνήθηκε να υποστηρίξει δύο πρωτοβουλίες ψηφοφορίας που θα απαγόρευαν τη θανατική ποινή, προκαλώντας κατηγορίες για πολιτικό καιροσκοπισμό και ασυνέπεια στο αμφιλεγόμενο θέμα.

Η σχέση της με τον Μπαράκ Ομπάμα

Η φιλία της με τον Μπαράκ Ομπάμα χρονολογείται από την υποψηφιότητά του για τη Γερουσία το 2004. Η Κάμαλα Χάρις ήταν η πρώτη αξιωματούχος της Καλιφόρνιας που τον υποστήριξε κατά τη διάρκεια της προεδρικής του υποψηφιότητας το 2008. Το 2013, ο πρόεδρος Ομπάμα αναφέρθηκε στη Χάρις ως «η πιο όμορφη γενική εισαγγελέας της χώρας» και αργότερα ζήτησε συγγνώμη αφού επικριτές του χαρακτήρισαν το σχόλιο ως σεξιστικό. Η Χάρις φημολογούνταν ότι θα ήταν πιθανή υποψήφια για το Ανώτατο Δικαστήριο υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν ενδιαφερόταν.

Η πλατφόρμα Open Justice και ο ρόλος της ως γενική εισαγγελέας

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της ως γενική εισαγγελέας ήταν η δημιουργία του Open Justice, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων συνέβαλε στη βελτίωση της λογοδοσίας της αστυνομίας, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θανάτων και των τραυματισμών όσων βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση. Το Open Justice αξιοποιεί τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης και τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσει τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη συνεργασία στο σύστημα δικαιοσύνης και να αυξήσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους.

Ορισμένοι λένε ότι η Χάρις δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει την αστυνομική βία όσο ήταν γενική εισαγγελέας, ιδίως αφού αρνήθηκε να διερευνήσει τους πυροβολισμούς δύο μαύρων ανδρών το 2014 και το 2015 από αστυνομικούς. Δεν υποστήριξε επίσης ένα νομοσχέδιο του 2015 στην πολιτειακή συνέλευση που θα απαιτούσε από τον γενικό εισαγγελέα να διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα που θα ειδικεύεται στη χρήση βίας από την αστυνομία.

Η εκλογή της στη Γερουσία και οι φανς της

Κέρδισε την κούρσα για τη Γερουσία των ΗΠΑ το 2016, νικώντας τη Λορέτα Σάντσεζ που είχε 20ετή εμπειρία. Οι πιο ένθερμοι διαδικτυακοί υποστηρικτές της Χάρις χρησιμοποιούν το hashtag «KHive», μια φράση εμπνευσμένη το hashtag «Beyhive» των πιστών θαυμαστών της Beyoncé. To «KHive» πιστεύεται ότι εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2017, ενώ κέρδισε έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2018, ιδίως αφού η Χάρις άφησε να εννοηθεί ότι θα κατέβει ενδεχομένως στις προεδρικές εκλογές. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019, το hashtag είχε χρησιμοποιηθεί από περίπου 38.000 λογαριασμούς στο Twitter, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 360 εκατομμύρια εμφανίσεις του #KHive κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της.

Η προεκλογική εκστρατεία της το 2019

Τον Δεκέμβριο του 2019 έβαλε τέλος στην προεκλογική εκστρατεία της, έναν μήνα πριν από τις εκλογές της Αϊόβα, αφού εξέτασε προσεκτικά τα οικονομικά της εκστρατείας της και τα χαμηλά ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις. Η εσωτερική αναταραχή κόστισε την προεδρική της υποψηφιότητα, με κάποιους από την ομάδα της να την κατηγορούν ότι κακομεταχειρίστηκε το προσωπικό προχωρώντας σε ξαφνικές απολύσεις. Η υποστήριξή της προς το πρόσωπο του Μπάιντεν δεν ήταν δεδομένη, αλλά 6 ημέρες μετά τις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, τοποθετήθηκε υπέρ του λέγοντας ότι είναι ένας ηγέτης που θα μπορούσε να «ενώσει τους ανθρώπους».

Πώς βλέπει τον εαυτό της και το μότο της

Περιγράφει τον εαυτό της ως «σκληρό αφεντικό», αν και αυτό συμβαίνει κυρίως με τον εαυτό της, σύμφωνα με την ίδια. Δεν της αρέσει να την αποκαλούν «θηλυκό Ομπάμα». Όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θα συνεχίσει την κληρονομιά του Ομπάμα κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς της για την προεδρία, είπε: «Έχω τη δική μου κληρονομιά». Το μότο της προέρχεται από τη μητέρα της: «Μπορεί να είσαι η πρώτη, αλλά φρόντισε να μην είσαι η τελευταία».

Η αγάπη της για τη μαγειρική

Ο άνδρας της Χάρις, Ντάγκλας Έμχοφ, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2014, είχε αποκαλύψει στη Vogue ότι η Χάρις μαγείρευε τακτικά «περίπλοκα γεύματα», συνήθως τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια. «Περνάει μέρες σκεπτόμενη το μενού, αλέθει το δικό της πιπέρι, γυρίζει όλη την πόλη για να βρει το ένα συστατικό που χρειαζόμαστε», είχε πει ο Έμχοφ. Κυρίως εμπιστεύεται τις συνταγές που δημοσιεύονται στους New York Times και έχει δοκιμάσει σχεδόν όλες τις συνταγές από το βιβλίο «The Art of Simple Food» της Alice Waters. Το ψητό κοτόπουλο είναι το αγαπημένο της πιάτο για δείπνο.

Τα βιβλία της

Το 2009, η Κάμαλα Χάρις, τότε εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο, δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο, «Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer», εστιάζοντας στη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης. Πριν ξεκινήσει την προεκλογική της εκστρατεία για την προεδρία το 2019, κυκλοφόρησε το βιβλίο «The Truths We Hold: An American Journey», το οποίο συνδύαζε τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας της με την προσωπική της φιλοσοφία, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός περιλαμβάνει την προσπάθεια για τα εθνικά ιδανικά. Την ίδια χρονιά, η Χάρις εξέδωσε επίσης ένα εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, το «Superheroes Are Everywhere», που απευθύνεται σε μικρούς αναγνώστες, τονίζοντας ότι ο ηρωισμός ορίζεται από τον χαρακτήρα και τις επιλογές και ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους καθημερινούς ήρωες στη ζωή τους.