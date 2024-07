Κάμαλα Χάρις: Σε αναζήτηση δωρητών για την προεκλογική εκστρατεία – Το δίκτυο υποστηρικτών των Δημοκρατικών που την θέλει υποψήφια

Σε μια σεισμική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024, αφήνοντας να εννοηθεί την επείγουσα ανάγκη ενοποίησης του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και πως αυτή η απόφαση πάρθηκε για το καλό της χώρας.

Αυτή η ανακοίνωση παραίτησης από την προεδρική κούρσα, έφερε στο προσκήνιο την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ως πιθανή υποψήφια στις εκλογές αφού ο ίδιος τη στηρίζει απόλυτα. Καθώς τώρα οι Δημοκρατικοί ξεκινάνε επίσημα έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να προετοιμαστούν για τις εκλογές του Νοεμβρίου, η εξασφάλιση σημαντικής οικονομικής υποστήριξης για το κόμμα και τη Χάρις έχει καταστεί κρίσιμη προτεραιότητα.

Η εκστρατεία για τη συγκέντρωση οικονομικής υποστήριξης από δωρητές των Δημοκρατικών είναι μια πολύπλευρη προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν σημαντικοί υποστηρικτές των Δημοκρατικών, στελέχη της Χάρις και υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος. Η κίνηση αυτή, η οποία έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, έγινε ακόμη πιο επείγουσα μετά την απόσυρση του Μπάιντεν. Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Χάρις διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να δημιουργήσει μια ισχυρή προεκλογική εκστρατεία και να παρουσιαστεί ως μια ισχυρή υποψήφια ικανή να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μία από τις πιο πιεστικές και μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Χάρις και τους συμμάχους της είναι η ανάγκη να συγκεντρώσουν γρήγορα σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Στις 30 Ιουνίου, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) και τα συνεργαζόμενα πολιτειακά κόμματα διέθεταν περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια σε ταμειακά αποθέματα. Ωστόσο, τα πιο κρίσιμα κεφάλαια είναι αυτά που κατέχει η επιτροπή εκστρατείας Μπάιντεν-Χάρις, τα οποία ανέρχονταν σε περίπου 91 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαΐου. Εάν η Χάρις είναι επίσημα υποψήφια, αφού ολοκληρωθεί το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στις 22 Αυγούστου, θα έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, παρέχοντας ένα απαραίτητο οικονομικό «μαξιλάρι» για να ξεκινήσει την εκστρατεία της.

Οι σύμμαχοι της Χάρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, εργάζονται επιμελώς για να αξιοποιήσουν διάφορα δίκτυα δωρητών. Ένας σύμβουλος δωρητών των Δημοκρατικών συγκεντρώνει υποσχέσεις από γυναίκες δωρήτριες, όπως σημειώνει το Reuters, ενώ μια γυναικεία πολιτική οργάνωση ετοιμάζεται να κινητοποιήσει τη βάση της για ένα αρχικό κύμα συνεισφορών στο κόμμα. Οι προσπάθειες αυτές είναι σημαντικές για την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως επίδειξη δύναμης και οικονομικής ετοιμότητας για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Χάρις.

Η προσπάθεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των δωρητών περιλαμβάνει έναν ποικιλόμορφο συνασπισμό πρώην υπαλλήλων, μελών της Μαύρης Συμμαχίας του Κογκρέσου, ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλων μακροχρόνιων συμμάχων, τονίζει το Politico. Η ομάδα αυτή δεν έχει εγκριθεί επίσημα από τη Χάρις ή την ομάδα της, αλλά ήθελαν να είναι έτοιμοι στην περίπτωση που ο Μπαίντεν ανακοίνωνε ότι θα αποσυρθεί από την κούρσα. Η στρατηγική τους περιλαμβάνει τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αφήγησης που αναδεικνύει τα επιτεύγματα της Χάρις πέρα από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην άμβλωση, τονίζοντας την εμπειρία της τόσο σε θέματα εξωτερικής όσο και εσωτερικής πολιτικής.

Ο Στιβ Φίλιπς, ένας εξέχων δωρητής των Δημοκρατικών, έχει τονίσει στους New York Times τη σημασία της συσπείρωσης πίσω από τη Χάρις. Υποστηρίζει ότι η υποψηφιότητά της θα ενεργοποιήσει και θα ενθουσιάσει τους έγχρωμους ψηφοφόρους, μια δημογραφική ομάδα που είναι ζωτικής σημασίας για τη βάση των Δημοκρατικών. «Τα πρωτόκολλα, η πολιτική και η εκλογική στρατηγική υπαγορεύουν ότι το κόμμα πρέπει να συσπειρωθεί πίσω από την αντιπρόεδρο για να είναι ο βασικός φορέας αυτό το φθινόπωρο», δήλωσε ο Φίλιπς. Η άποψη αυτή απηχείται και από άλλους δωρητές που πιστεύουν ότι ο ιστορικός ρόλος της Χάρις ως της πρώτης μαύρης γυναίκας αντιπροέδρου δεν πρέπει να παραβλεφθεί.

Thank you to the small business owners, entrepreneurs, and community leaders who joined me last night at the Vice President’s Residence.

Together, we will continue our work to advance economic opportunity and build an economy where every American can thrive. pic.twitter.com/iQjU7tMiwc

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 19, 2024