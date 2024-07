Τζο Μπάιντεν: Η λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του – Πότε θα γίνει το συνέδριο των Δημοκρατικών που θα κρίνει την προεδρική κούρσα

Με την ολοκλήρωση του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων του 2024, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, με την επίσημη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ ως υποψηφίου για την προεδρική κούρσα, η προσοχή στρέφεται τώρα στο επερχόμενο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών (DNC) στο Σικάγο από τις 19 έως τις 22 Αυγούστου.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 1996 που το Σικάγο θα φιλοξενήσει το DNC, υπενθυμίζοντας τη χρονιά που ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον δέχθηκε το χρίσμα για τη δεύτερη θητεία του. Καθώς όμως πλησιάζει το συνέδριο το κλίμα δεν είναι ευχάριστο, αφού εντείνονται οι συζητήσεις σχετικά με την υποψηφιότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν, παρά τη δήλωσή του ότι θα παραμείνει υποψήφιος.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι του κόμματος, αν και συνήθως υποστηρίζουν τον νικητή των προκριματικών εκλογών, υποχρεούνται να ψηφίσουν μόνο κατά «καλή συνείδηση», όπως αναφέρει το USA Today, επιτρέποντάς τους τη δυνατότητα να υποστηρίξουν άλλον υποψήφιο, ακόμη και αν ο Μπάιντεν παραμείνει διαθέσιμος ως επιλογή.

Το πολιτικό τοπίο της χώρας, και ιδιαίτερα αυτό εντός των Δημοκρατικών, είναι γεμάτο εντάσεις, καθώς ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος έχει απομονωθεί λόγω Covid-19 και αισθάνεται «προδομένος» από τους συμμάχους του, νιώθει όλο και περισσότερο «πληγωμένος» με τις προσπάθειες καθαίρεσής του, μεταξύ άλλων και από μεγάλες προσωπικότητες όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Η ομολογουμένως κακή εμφάνισή του στο ντιμπέιτ απέναντι στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει τις ανησυχίες και την απαισιοδοξία στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος, όσον αφορά τη καταλληλότητά του ως υποψήφιου Προέδρου. Κατά συνέπεια, ορισμένοι Δημοκρατικοί εξετάζουν εναλλακτικές υποψηφιότητες, με ονόματα όπως η Μαριάν Γουίλιαμσον, η οποία επανήλθε στην κούρσα τον Φεβρουάριο, αλλά δεν έχει αρκετούς υποστηρικτές, και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις να προβάλλονται ως πιθανοί αντικαταστάτες του.

Οι βασικοί υποψήφιοι αντικαταστάτες του Τζο Μπάιντεν

Καμάλα Χάρις

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, πρώην εισαγγελέας και γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις για τον ρόλο της στο πλευρό του προέδρου Μπάιντεν, η οποία αρχικά ανέλαβε να χειριστεί πολύπλοκα ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση και τα δικαιώματα ψήφου. Παρόλο που οι ανησυχίες ότι αποτελεί «πολιτικό βάρος» για τους Δημοκρατικούς έχουν κάπως μειωθεί, τα ποσοστά αποδοχής της παραμένουν ελάχιστα υψηλότερα από εκείνα του προέδρου. Παρ’ όλα αυτά, η Χάρις έχει κάνει ενεργή προεκλογική εκστρατεία υπερ και για τον Μπάιντεν και πρόσφατα αναδείχθηκε σε κορυφαία υπέρμαχο των δικαιωμάτων των αμβλώσεων, επισκεπτόμενη κυρίως μια κλινική αμβλώσεων στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ως η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος της χώρας, η Καμάλα Χάρις έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της υποστήριξης του Μπάιντεν μεταξύ των μαύρων και των νέων ψηφοφόρων. Αν και οι Δημοκρατικοί ανησυχούν για την ικανότητά της να ανταγωνιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Χάρις έχει εντείνει τις επικρίσεις της εναντίον του, ιδίως όσον αφορά τις αμβλώσεις, για να δείξει ότι μπορεί να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

President Biden and I believe health care should be a right — not just a privilege for those who can afford it. We are fighting to lower health care costs and ensure you have the care you need. pic.twitter.com/34qcvjEyoW — Vice President Kamala Harris (@VP) July 17, 2024



Γκρέτσεν Γουίτμερ

Η Γκρέτσεν Γουίτμερ, κυβερνήτης του Μίσιγκαν με δύο θητείες, είναι το ανερχόμενο αστέρι στο Δημοκρατικό Κόμμα, όπως σημειώνει το BBC, και εικάζεται ότι θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2028. Έχει κάνει ανοιχτή προεκλογική εκστρατεία για τον πρόεδρο Μπάιντεν χωρίς να αμφισβητεί τις πολιτικές της φιλοδοξίες, εκφράζοντας την επιθυμία για έναν πρόεδρο από την Gen Χ το 2028. Η Γουίτμερ ηγήθηκε μιας επιτυχημένης εκστρατείας το 2022, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί του Μίσιγκαν να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του νομοθετικού σώματος και της κυβερνήσεως της πολιτείας για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, επιτρέποντάς της να περάσει σημαντικές προοδευτικές πολιτικές για την πρόσβαση στις αμβλώσεις και τον μετριασμό της οπλοκατοχής. Ως αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, η επιρροή και η δημοτικότητα της Γουίτμερ στην κρίσιμη πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου κέρδισε την επανεκλογή της με ποσοστό άνω του 54% των ψήφων, την έχουν εδραιώσει ως μια βασική υποψήφια για τη μελλοντική ηγεσία των ΗΠΑ.

Welcome to Michigan, Donald Trump and JD Vance. Here’s what you need to know: pic.twitter.com/AiRALGWtpC — Gretchen Whitmer (@gretchenwhitmer) July 20, 2024



Γκάβιν Νιούσομ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο και αντικυβερνήτης για δύο θητείες, έχει γίνει βασικός υποστηρικτής της εκστρατείας του προέδρου Μπάιντεν. Ο Νιούσομ, χρησιμοποιεί συχνά το βήμα που το δίνεται και στις εμφανίσεις του σε εθνικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζει ανοιχτά το Δημοκρατικό Κόμμα και επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρείται ένας σημαντικός προεκλογικός παράγοντας για τις προεδρικές εκλογές της χώρας και τα ποσοστά των Δημοκρατικών, καθώς η επιρροή του είναι μεγάλη στη σημαντική πολιτεία της Καλιφορνίας. Παρά τη σταθερή υποστήριξή του προς τον Μπάιντεν, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, παραμένει έτοιμος να παρέμβει σε περίπτωση που ο Μπάιντεν αποσυρθεί και θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028. Ενώ υποστηρίζει δημοσίως τον Πρόεδρο, ο Νιούσομ συνεχίζει να κινείται με στρατηγική προκειμένου να εκμεταλλευτεί πιθανές μελοντικές πολιτικές ευκαιρίες.

Reminder: Violent crime rates were HIGHER under Trump. pic.twitter.com/4r0TqpEsgs — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 19, 2024



Τζος Σαπίρο

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο, πρώην γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, γνωστός για τη διακομματική του προσέγγιση, έχει ένα σεβαστό αριθμό υποστηρικτών εντός του κόμματος από την εκλογή του το 2022. Ο Σαπίρο, ο οποίος υπερηφανεύεται για το 64% της αποδοχής του στην Πενσυλβάνια , τονίζει συχνά την εβραϊκή του πίστη και έχει λάβει σθεναρή θέση κατά του αντισημιτισμού στο πλαίσιο των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος. Οι επιτυχημένες προσπάθειές του, όπως η ταχεία ανοικοδόμηση μιας γέφυρας που κατέρρευσε στη Φιλαδέλφεια, αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του και τις δυνατότητές του ως μελλοντικού προεδρικού υποψηφίου. Δεδομένου του κομβικού ρόλου της Πενσυλβάνια στις εκλογές, η αποφασιστική νίκη του Σαπίρο με 56% επί του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του το 2022 τον τοποθετεί ως πρόσωπο-κλειδί για τους Δημοκρατικούς που εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για τον Μπάιντεν.

No woman should fear being turned away from lifesaving medical care because of an extremist abortion ban. The Supreme Court stepped in in Idaho for now — but Donald Trump wouldn’t hesitate to eliminate women’s fundamental freedom to choose. I will always protect that right in… — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) June 27, 2024



Πιτ Μπούτιγκιγκ

Ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιγκιγκ, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2020, αναγνωρίζεται για τις προεδρικές φιλοδοξίες του και τις ισχυρές επικοινωνιακές του ικανότητες εντός της κυβέρνησης Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, χειρίστηκε αποτελεσματικά αρκετές μεγάλες δημόσιες κρίσεις, όπως ο εκτροχιασμός του τρένου East Palestine στο Οχάιο και η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης. Η ηγετικές του αποτελεσματικές ικανότητες σε αυτά τα περιστατικά έχει εδραιώσει τη φήμη του ως ικανού και ανθεκτικού πολιτικού που λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

America’s aging infrastructure is getting an upgrade! We’re replacing the I-55 bridge, connecting Tennessee and Arkansas across the Mississippi River. This funding is made possible by President Biden’s infrastructure law. https://t.co/qC1m3HlLu0 — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) July 17, 2024



Τζέι Μπ. Πρίτσκερ

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπ. Πρίτσκερ, δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της περιουσίας της Hyatt Hotels, έχει διακριθεί ως ένθερμος υποστηρικτής του Μπάιντεν, κυρίως για την έντονη κριτική που ασκεί στον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντίθεση με πολλούς Δημοκρατικούς που είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ο Πρίτσκερ αποκάλεσε ανοιχτά τον Τραμπ «κακοποιό, ρατσιστή, ομοφοβικό και απατεώνα» μετά την ποινική του δίκη στη Νέα Υόρκη. Η ρητορική του και η επιθετική του στάση απέναντι στον Τραμπ έχουν αποσπάσει το χειροκρότημα από τους ένθερμους Δημοκρατικούς καθώς κάνει προεκλογική εκστρατεία για τον Μπάιντεν στις μεσοδυτικές πολιτείες. Τα έργα του Πρίτσκερ ως κυβερνήτη με δύο θητείες, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα στις αμβλώσεις και τον έλεγχο της οπλοκατοχής, έχουν μετατοπίσει την πολιτική του Ιλινόις προς τα αριστερά. Επιπλέον, ο σημαντικός πλούτος του, που εκτιμάται σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, στηρίζει τις πολιτικές του προσπάθειες, όπως αποδεικνύεται από τα 350 εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε για τις εκστρατείες του ως κυβερνήτης.

Not surprised. Next year, we’re coming for number one. https://t.co/BSxxhQmjSq — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) July 19, 2024



Οι υπόλοιποι πιθανοί αντικαταστάτες

Η λίστα των πιθανών αντικαταστατών του προέδρου Μπάιντεν, σε περίπτωση που αποσυρθεί, περιλαμβάνει ονόματα όπως οι γερουσιαστές Κόρι Μπούκερ από το Νιου Τζέρσεϊ και Έιμι Κλόμπουτσαρ από τη Μινεσότα, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιρ έχει επίσης συγκεντρώσει την προσοχή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος για την επιτυχία της επανεκλογής του σε μια βαθιά «κόκκινη» πολιτεία, παρά την αντιδημοτικότητα του Μπάιντεν εκεί. Ο Μπέσιρ, ωστόσο, αρνήθηκε τις σχετικές φήμες, επιβεβαιώνοντας τον Μπάιντεν ως υποψήφιο. Επιπλέον, οι New York Times και το BBC αναφέρουν και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ όπως η Χίλαρι Κλίντον και η Μισέλ Ομπάμα – αν και η Ομπάμα δεν έχει εκφράσει κανένα ενδιαφέρον για υποψηφιότητα.