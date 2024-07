Κέβιν Ο’Κόνορ: Ποιος είναι ο γιατρός του Τζο Μπάιντεν και πώς μπορεί να καθορίσει το επόμενο κεφάλαιο της πολιτικής σκηνής στις ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν τον αποκαλεί «Doc», απόδειξη της οικειότητας που έχει με τον Κέβιν Ο’Κόνορ, ενώ τα διεθνή Μέσα τον αναφέρουν ως «ο ντροπαλός γιατρός». Την ώρα που φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου των ΗΠΑ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να αποσυρθεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ρίχνουμε μια ματιά στη ζωή και την καριέρα του συνταξιούχου συνταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, με τη μακρά θητεία στον Λευκό Οίκο ως γιατρός Προέδρων, που έγινε ξαφνικά κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της χώρας.

Ίσως στο πιο ταραχώδες τοπίο της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και στο πρόσφατο διάστημα, με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ και την προβληματική παρουσία του Τζο Μπάιντεν στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, τα φώτα της δημοσιότητας αυτές τις μέρες στρέφονται όχι τόσο στις πολιτικές τοποθετήσεις και τις μελλοντικές στρατηγικές των δύο υποψηφίων για το Προεδρικό χρίσμα, αλλά στον Δρ Ο’Κόνορ, τον προσωπικό γιατρό του Τζο Μπάιντεν.

Η εκστρατεία του Προέδρου των ΗΠΑ για την επανεκλογή του αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, και εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την ηλικία του και την καταλληλόλητά του για το αξίωμα, ο Δρ Κέβιν Ο’Κόνορ έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της χώρας. Καθώς τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Μπάιντεν κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στον πολιτικό διάλογο, «ο ντροπαλός γιατρός», όπως τον αναφέρουν αρκετά Μέσα Ενημέρωσης, δέχεται πλέον έντονες πιέσεις καθώς εκείνος είναι που θα κρίνει αν ο Μπάιντεν έχει την ικανότητα να ηγηθεί της χώρας για άλλη μια θητεία.

Ο 58χρονος Δρ Ο’Κόνορ, συνταξιούχος συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, έχει αφιερώσει πάνω από δύο δεκαετίες στην υπηρεσία της χώρας του και των ηγετών της. Σπούδασε στο Κολέγιο Οστεοπαθητικής Ιατρικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Νέας Υόρκης και ακολούθησε μια διακεκριμένη στρατιωτική καριέρα σε επίλεκτες μονάδες όπως η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, το 75ο Σύνταγμα Ρέιντζερ και η Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ, τη μυστική μονάδα που αργότερα σκότωσε τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι. Κατά τη διάρκεια των αποστολών του στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Βοσνία, ο Ο’Κόνορ κέρδισε το σήμα Combat Medic Badge για την εκτέλεση των καθηκόντων του υπό εχθρικά πυρά.

Αφού ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στη «οικογενειακή ιατρική», όπως την αποκαλούν οι Αμερικανοί, η οποία ειδικότητα διαχειρίζεται κοινές και μακροχρόνιες ασθένειες σε παιδιά και ενήλικες, εστιάζοντας στη συνολική υγεία και ευημερία, ο Ο’Κόνορ μεταπήδησε στην ακαδημαϊκή κοινότητα, έγινε μέλος της σχολής στο Πανεπιστήμιο George Washington και διευθυντής. Οι γνώσεις και οι ηγετικές του ικανότητες, τράβηξαν την προσοχή του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα να αναλάβει για πρώτη φορά την ιατρική μονάδα του Λευκού Οίκου το 2006 υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Μια κομβική στιγμή στην καριέρα του, που προέκυψε απρόοπτα, όταν του ζητήθηκε να συμβουλέψει έναν ασθενή με πόνο στη μέση: τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους. Αυτή η συνάντηση έβαλε τον Κέβιν Ο’Κόνορ σε μια πορεία εντός του Λευκού Οίκου, που τελικά θα τον οδηγούσε στο να γίνει ο γιατρός του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν το 2009. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, ο Ο’Κόνορ απέκτησε τη φήμη του αφοσιωμένου και διακριτικού επαγγελματία ιατρού. Αποσύρθηκε από τον στρατό το 2017, αλλά κλήθηκε ξανά στην υπηρεσία όταν ο Μπάιντεν εξελέγη Πρόεδρος το 2020.

Ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, η υγεία του Τζο Μπάιντεν αποτελεί διαρκώς αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού και πολιτικής συζήτησης. Ο ρόλος του Ο’Κόνορ σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο ιατρικός αλλά και βαθιά προσωπικός, καθώς έχει γίνει έμπιστος σύμβουλος και φίλος της οικογένειας Μπάιντεν με την πάροδο των ετών. Κατά τη διάρκεια της μάχης του Beau Biden, τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου, με τον καρκίνο του εγκεφάλου, ο Ο’Κόνορ ήταν μια συνεχής πηγή υποστήριξης για τον Beau αλλά και για την οικογένειά του. Επιπλέον, διατηρούσε δεσμούς και με την οικογένεια του Χάντερ Μπάιντεν, τον δεύτερο γιο του Τζο Μπάιντεν, όπως αποδείχθηκε με e-mails που διέρρευσαν από τον σκληρό δίσκο του φορητού υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν, σύμφωνα με το Politico.

Η απολιτική στάση του Ο’Κόνορ υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής του στα καθήκοντά του, ενώ, όπως σημειώνει το ABC News, έχει τονίσει ότι «υπηρετεί το αξίωμα της προεδρίας και όχι το άτομο». Αυτή η φιλοσοφία του επιτρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο ανεξάρτητα από το πολιτικό κλίμα της χώρας. «Δεν “χρυσώνουμε το χάπι” στην ιατρική», είχε πει ο Ο’Κόνορ στο podcast WarDocs, τονίζοντας τη δέσμευσή του για ειλικρίνεια και ακεραιότητα στις ιατρικές του εκτιμήσεις.

Ωστόσο, οι ιατρικές υπηρεσίες του Ο’Κόνορ τέθηκαν σε δοκιμασία μετά την κακή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά του να υπηρετήσει ξανά σε μια δεύτερη θητεία. Σε απάντηση, ο Ο’Κόνορ επανέλαβε την εκτίμησή που είχε κάνει τον Φεβρουάριο, ότι ο πρόεδρος «συνεχίζει να είναι ικανός για να υπηρετήσει». Παρά τις πολιτικές πιέσεις, ο Ο’Κόνορ διατήρησε τη στάση του, εστιάζοντας στα ιατρικά δεδομένα και όχι στις πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επανεκλογή του Μπάιντεν.

Καθώς ο πρόεδρος Μπάιντεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της προεδρίας και της πιθανής επανεκλογής του, ενώ έχει βρεθεί θετικός σε κορωνοϊό, η παρουσία του Δρ Κέβιν Ο’Κόνορ παραμένει μια σταθερά στον ευρύτερο κύκλο του Προέδρου αλλά και στον Λευκό Οίκο. Η στρατιωτική του εμπειρία, η απολιτική στάση του, σε συνδυασμό με την αφοσίωσή του στην ιατρική, διασφαλίζουν -θεωρητικά- πως είτε πρόκειται για την παροχή ιατρικής φροντίδας στον Τζο Μπάιντεν είτε για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των Αμερικανών πολιτών σχετικά με την καταλληλόλητα του τωρινού Προέδρου, θα συνεχίσει να κινείται με ειλικρίνεια.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.

I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024