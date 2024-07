Τζο Μπάιντεν: Στη μεγαλύτερη κρίση της πολιτικής του καριέρας – Οι ηγέτες των Δημοκρατικών τον εγκαταλείπουν

Καθώς η πίεση αυξάνεται στους Δημοκρατικούς και το πολιτικό τοπίο στη χώρα εξελίσσεται, ο Μπάιντεν παραμένει υπό στενή παρακολούθηση τόσο από τους συμμάχους όσο και από τους επικριτές του.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αισθάνεται προσωπικά πληγωμένος και προδομένος από πολλούς Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος, καθώς ίσως αντιμετωπίζει την πιο μεγάλη κρίση της πολιτικής του καριέρας, σύμφωνα με πηγές που τον γνωρίζουν προσωπικά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του NBC, το αίσθημα εγκατάλειψης έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι βασικοί ηγέτες των Δημοκρατικών, οι οποίοι συνήθως αποτελούσαν σημαντικούς υποστηρικτές του Μπάιντεν, εκφράζουν τώρα αμφιβολίες για την υποψηφιότητά του.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ενώ υπερασπίστηκε δημοσίως τον Μπάιντεν μετά από την κακή εμφάνιση του Προέδρου στο ντιμπέιτ, εκφράζει τώρα τις ανησυχίες του. Ομοίως, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον παρέμειναν σχετικά σιωπηλοί πέρα από κάποια tweets που έκαναν μετά το ντιμπέιτ, και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, δεν έχουν υποστηρίξει ιδιαίτερα τον Μπάιντεν, ενώ πηγές αναφέρουν ότι ιδιωτικά εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους.

I’ll leave the debate rating to the pundits, but here’s what I know: facts and history matter. Joe Biden has given us 3 years of solid leadership, steadying us after the pandemic, creating a record number of new jobs, making real progress solving the climate crisis, and launching…

— Bill Clinton (@BillClinton) June 28, 2024