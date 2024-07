Παρέμβαση Ομπάμα για Μπάιντεν: «Πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του»

Συνεχείς πιέσεις για να επανεξετάσει την παραμονή του στην προεκλογική κούρσα δέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τα πιο πρόσφατα «φίλια πυρά» να προέρχονται από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, με τέσσερις από τις επτά βασικές πολιτείες που είναι στην μάχη να φαίνονται πλέον όλο και πιο απρόσιτες για τους Δημοκρατικούς.

Η Τζόρτζια, η Αριζόνα και η Νεβάδα – όλες διεκδικούνται από τον Μπάιντεν το 2020 – εκτός από τη Βόρεια Καρολίνα, την οποία οι Δημοκρατικοί ήλπιζαν κάποια στιγμή να πάρουν πίσω από τον Τραμπ, έχουν γίνει πιο δύσκολες, δήλωσαν στο Reuters σε συνεντεύξεις τους περισσότεροι από δώδεκα αξιωματούχοι της εκστρατείας και άλλοι ανώτεροι Δημοκρατικοί.

Στις φωνές αυτών προστέθηκε σήμερα και η παρέμβαση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δήλωσε σε συνεργάτες του ότι οι πιθανότητες του προέδρου Τζο Μπάιντεν για να νικήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου εξανεμίζονται.

Όπως είπε, ο ίδιος πιστεύει πως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να εξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη πολυάριθμες πηγές με γνώση του θέματος.

Breaking news: Former president Barack Obama has told allies in recent days that President Biden’s path to victory has greatly diminished and he thinks the president needs to seriously consider the viability of his candidacy. https://t.co/4bw9LiMTTJ

— The Washington Post (@washingtonpost) July 18, 2024