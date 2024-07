ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα για τους Δημοκρατικούς μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024, πυροδοτώντας μια άνευ προηγουμένου αλυσίδα γεγονότων που αναγκάζει τους Δημοκρατικούς να βρουν καινούριο υποψήφιο, με λιγότερους από τέσσερις μήνες να μένουν μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η ιστορική κίνηση του Μπάιντεν -είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή μετά το πρόεδρο Λίντον Τζόνσον τον Μάρτιο του 1968.

Εάν η Καμάλα Χάρις αναδειχθεί υποψήφια, η κίνηση αυτή θα είναι ένα άνευ προηγουμένου στοίχημα για το Δημοκρατικό Κόμμα: η πρώτη μαύρη, ασιατικής καταγωγής που κατεβαίνει υποψήφια για τον Λευκό Οίκο σε μια χώρα που έχει εκλέξει έναν μαύρο πρόεδρο και ποτέ γυναίκα σε αυτή τη θέση, σε δύο και πλέον αιώνες δημοκρατίας.

Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών πρόκειται να διεξαχθεί 19 – 22 Αυγούστου στο Σικάγο, όπου ο Μπάιντεν είχε οριστεί να αποδεχθεί επίσημα την υποψηφιότητα έχοντας λάβει 3.896 αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια των προκριματικών.

Περισσότεροι από 4.600 αντιπρόσωποι και χιλιάδες άλλα στελέχη του κόμματος θα συμμετέχουν στο Συνέδριο, χωρίς τον Μπάιντεν ως πιθανό υποψήφιο.

Η ανακοίνωσή παραίτησης του Μπάιντεν ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφική απόδοση του προέδρου στη συζήτηση που έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ήταν ικανός για δεύτερη θητεία. Ορισμένοι Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν δημόσια να αποχωρήσει από την κούρσα.

Οι ψηφοφόροι διχάστηκαν. Αρκετές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Δημοκρατικών πίστευε ότι θα έπρεπε να βγει από την κούρσα ο Μπάιντεν, αλλά πολλοί είπαν ότι θα τον ψήφιζαν αν παρέμενε.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει θεσπίσει κανόνες που καθορίζουν τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο πρόεδρος παραιτηθεί πριν οριστεί επίσημα.

Ενώ ο Μπάιντεν είχε τους απαραίτητους αντιπροσώπους, η επίσημη υποψηφιότητά του επρόκειτο να γίνει κατά τη διάρκεια μιας εικονικής ονομαστικής κλήσης πριν από τη συνέλευση. Οι πιο πρόσφατες οδηγίες είναι ότι θα συμβεί τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου αλλά όχι πριν από την 1η Αυγούστου.

Επειδή ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα πριν γίνει επίσημα υποψήφιος – οι περισσότεροι από 3.900 δεσμευμένοι αντιπρόσωποι μπορούν να ψηφίσουν σε ένα ανοιχτό συνέδριο όποιον υποψήφιο θέλουν.

Εάν ένας υποψήφιος κερδίσει την πλειοψηφία των δεσμευμένων αντιπροσώπων στην πρώτη ψηφοφορία, γίνεται ο υποψήφιος του κόμματος.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, τότε οι σχεδόν 740 υπερεκπρόσωποι, γνωστοί και ως αυτόματοι εκπρόσωποι, μπορούν επίσης να ψηφίσουν. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένα μείγμα μελών του κόμματος και εκλεγμένων αξιωματούχων.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται έως ότου ένας υποψήφιος συγκεντρώσει την πλειοψηφία των αντιπροσώπων.

Προτού ο Μπάιντεν αποχωρήσει από την κούρσα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Αντιπρόεδρό του Καμάλα Χάρις.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024