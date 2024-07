Τζο Μπάιντεν: Αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα – Στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών

Σε μια ιστορική απόφαση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προεδρική κούρσα του 2024, μια κίνηση που κυρίως προκλήθηκε από την πίεση των Δημοκρατικών που έβλεπαν ότι δεν έχουν αρκετές πιθανότητες απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 81χρονος Μπάιντεν αποφάσισε τελικά να μη συνεχίσει ως υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα μετά από εβδομάδες όπου όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα επάνω του και εξέταζαν την κατάσταση της υγείας του και την ικανότητά του να υπηρετήσει ξανά τη χώρα, μετά από μια καταστροφική -για τον ίδιο και το κόμμα- εμφάνιση στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με αντίπαλο τον Τραμπ.

Η ιστορική αυτή απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της 50χρονης πολιτικής καριέρας του Μπάιντεν, η οποία κορυφώθηκε με τη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν τώρα μια σημαντική και επείγουσα πρόκληση, να βρουν έναν νέο υποψήφιο, ενώ απομένουν λιγότεροι από 4 μήνες μέχρι την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πλήρη υποστήριξή του στην Καμάλα Χάρις σε δεύτερη ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Χ.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

