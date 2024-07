Πολλοί Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της Καμάλα Χάρις – Ποια στάση κρατούν οι Μπαράκ Ομπάμα και Νάνσι Πελόσι

Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν χθες Κυριακή να ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, ωστόσο ορισμένες από τις πιο σημαντικές μορφές της παράταξης, ιδίως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, δεν έχουν εκφραστεί.

Έπειτα από εβδομάδες εσωκομματικής σύγκρουσης στις τάξεις των Δημοκρατικών για το εάν ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, θα έπρεπε να παραμείνει ή όχι στην εκστρατεία, είναι κρίσιμο για την κυρία Χάρις να συσπειρώσει πίσω της την παράταξη, καθώς απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες ώσπου να ανοίξουν οι κάλπες.

Πλην όμως υπάρχουν άφθονες αμφιβολίες στο Δημοκρατικό κόμμα για το εάν και κατά πόσον η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Κάποια στελέχη της παράταξης εισηγούνται να οργανωθεί μίνι-διαδικασία για την επιλογή της ισχυρότερης υποψηφιότητας ενόψει του συνεδρίου του Αυγούστου στο Σικάγο.

