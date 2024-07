Ντόναλντ Τραμπ: Οι θεωρίες συνωμοσίας για την απόπειρα δολοφονίας του που έγιναν viral και ενισχύουν το προφίλ του

Λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από θεωρίες συνωμοσίες που συνδέουν το «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν αλλά και τους Ρεπουμπλικανούς με το γεγονός. Έτσι, όσο κάποιοι έψαχναν την αλήθεια, κάποιοι θόλωναν τα ήδη ταραγμένα νερά της πολιτικής σκηνής της χώρας.

Όταν τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουλίου κυκλοφόρησε η είδηση για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, αυτόματα σύσσωμη η παγκόσμια κοινή γνώμη έστρεψε το βλέμμα της στο πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος όταν απομακρυνόταν σώος -και ελαφρά τραυματισμένος- από το σημείο με υψωμένη τη γροθιά του έδινε άθελά του το έναυσμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας και παραφιλολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναμενόμενο βέβαια, κατά κάποιον τρόπο, αφού τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος όσο και στις προεκλογικές του εκστρατείες, οι αμφιλεγόμενες απόψεις αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού του λόγου και ενίσχυαν την πίστη της εκλογικής βάσης του στο πρόσωπό του.

Οι θεωρίες που πήραν διαστάσεις viral, κυμαίνονταν από το ότι το περιστατικό ήταν μια «συνωμοσία του βαθέος κράτους» που ενορχηστρώθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μέχρι ότι η απόπειρα ήταν σκηνοθετημένη από τους Ρεπουμπλικανούς για να βοηθήσει την εκλογική δυναμική του Τραμπ. Οι θεωρίες αυτές, όπως αναφέρει το WIRED, προωθήθηκαν όχι μόνο από συνωμοσιολόγους των social media αλλά και από εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως οι αντιπρόσωποι Γκρεγκ Στούμπε και Μάικ Κόλινς, οι οποίοι πρότειναν ότι ο Μπάιντεν βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Ο Σον Ντέιβις, ιδρυτής της ακροδεξιάς ιστοσελίδας The Federalist, και άλλοι επανέλαβαν αυτές τις απόψεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνωμοσία των Δημοκρατικών εναντίον του Τραμπ.

Εντός ολίγων λεπτών, το κύμα παραπληροφόρησης κατέκλυσε το X (πρώην Twitter). Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τραμπ, ενίσχυσε τις συνωμοσίες που υποδηλώνουν ότι η επίθεση επιτράπηκε σκόπιμα να συμβεί.

