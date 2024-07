Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Τι σηματοδοτεί η υψωμένη γροθιά του και οι αλλαγές που θα φέρει στην κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ

Η υψωμένη γροθιά του ΝτόναλντΤραμπ, μετά την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας, θα γράψει ιστορία και θα καθορίσει την υποψηφιότητά του, αλλά το βασικό ερώτημα είναι εάν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Οι ηγέτες της Ευρώπης ξύπνησαν χθες το πρωί μπροστά σε μια πιθανή προοπτική που οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκουν τρομακτική και προτιμούν να μην τη σκέφτονται: Ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει τώρα να κάνουν νέους σχεδιασμούς για τις αναταράξεις στην διεθνή σκηνή, όσον αφορά την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία, την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, τους δασμούς στις ευρωπαϊκές προς τις ΗΠΑ και όποιες εκπλήξεις έχει στο μανίκι του ο απρόβλεπτος Τραμπ, για τις οποίες δεν έχει μιλήσει ακόμη, σχολιάζει η MailOnline.

Οι εκλογές πήγαιναν ήδη προς το μέρος του Τραμπ, καθώς η κάθε δημόσια εμφάνιση του ετοιμόρροπου, μπερδεμένου προέδρου Μπάιντεν απλώς επιβεβαίωνε αυτό που οι περισσότεροι Αμερικανοί είχαν ήδη συμπεράνει – ότι είναι ακατάλληλος για να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Και οι Δημοκρατικοί δεν δείχνουν να έχουν το σθένος να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Αλλά η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια κάνει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ πιο πιθανή από ποτέ. Ο θυμός των Ρεπουμπλικάνων για την απόπειρα μετατράπηκε σε θαυμασμό για την ενστικτώδη αντίδραση του Τραμπ, να σηκώσει την γροθιά του και στη συνέχεια σε πανηγυρισμό για την αντανακλαστική αντίδρασή του να φωνάξει «Fight» (Πολεμήστε).

Η αντίδραση υπογραμμίζει πώς αισθάνονται οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι: ότι είναι υπό διωγμό. Έτσι εξηγείται (και ψυχολογικά) το ότι τόσοι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι σκέφτηκαν να δημοσιεύσουν γρήγορα την φωτογραφία του ματωμένου υποψήφιου προέδρου με την υψωμένη γροθιά. Πολιτικά είναι πολύ ισχυρή φωτογραφία, σχολιάζει το Politico.

Οι φωτογραφίες και το φιλμ του Τραμπ να συγκεντρώνει το πλήθος θα είναι πιθανότατα η μόνιμη εικόνα αυτών των εκλογών και ίσως ολόκληρης της πολιτικής του καριέρας. Ακόμη και πριν από το καταστροφικό ντιμπέιτ του προέδρου Μπάιντεν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε κατέβει με μια πλατφόρμα δύναμης, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μια πολιτικά μυώδη φιγούρα απέναντι σε έναν αδύναμο και γηρασμένο εν ενεργεία πρόεδρο. Η φωτογραφία το επιβεβαιώνει.

Στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών για την ανάδειξη των υποψηφίων την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχτεί τον τραμπ ως ήρωα. Και οι ψηφοφόροι θα τον υποδέχονται πλέον ως τον ηγέτη που αναμετρήθηκε με τον θάνατο. “Η υψωμένη γροθιά θα γίνει το εμβληματικό σύμβολο του συνεδρίου”, προέβλεψε ο μακροχρόνιος στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών Μάικ Μέρφι.

Αυτό που είναι λιγότερο σαφές είναι αν οι πυροβολισμοί επισπεύδουν τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να αποσυρθεί ο Μπάιντεν από την κούρσα. Οι περισσότεροι εκλεγμένοι Δημοκρατικοί απάντησαν στους πυροβολισμούς καταγγέλλοντας την πολιτική βία και λίγοι θέλησαν να συζητήσουν πώς μπορεί αυτή να αντηχήσει στην προεκλογική εκστρατεία.



Λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, ο πρόεδρος κατακεραύνωσε έναν εκπρόσωπο των Δημοκρατικών σε μια τηλεδιάσκεψη με στόχο να σταθεροποιήσει την υποψηφιότητά του για τη λίστα και να αποδείξει στα νευρικά μέλη του Κογκρέσου ότι είναι ικανός να προχωρήσει μπροστά. Όμως η κλήση εκνεύρισε ακόμη και ορισμένους από τους πιο αφοσιωμένους συμμάχους του Μπάιντεν, οι οποίοι παραπονέθηκαν για το πόσο ανασφαλής και αμυντικός ακούστηκε ο πρόεδρος όταν ο βουλευτής Τζέισον Κρόου (D-Colo.), αμφισβήτησε την ικανότητα του Μπάιντεν να υποστηρίξει ότι μπορεί να παραμείνει στην κούρσα.

“Το πραγματικό ερώτημα απόψε”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ο στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών, “είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα μας, θα κάνουμε πίσω ή θα πάμε βαθύτερα στη διαίρεση και τη βία;”. Δεν ήταν ο μόνος που αναρωτιόταν ή φοβόταν το ίδιο ερώτημα. “Ένα κλάσμα της ίντσας και θα ήταν νεκρός”, δήλωσε ο Καρλ Ρόουβ. “Το να επιβιώσει εκείνη τη στιγμή και να αντιδράσει όπως αντέδρασε, είναι μια εμβληματική στιγμή. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι: Είναι αυτό ένα και τελείωσε, ή μπαίνουμε σε μια περίοδο όπως από το 1963 έως το 1981;”.

Από τη δολοφονία του Κένεντι μέχρι την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν δύο μήνες μετά την έναρξη της προεδρίας του, υπήρξε μια σειρά πολιτικών δολοφονιών και δύο απόπειρες δολοφονίας του τότε προέδρου Τζέραλντ Φορντ. Ο βουλευτής Guy Reschenthaler είναι ενθουσιώδης υποστηρικτής του Τραμπ. Ωστόσο, διερωτήθηκε: “Η μεγάλη μου ανησυχία είναι αν αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν θα δούμε περισσότερη πολιτική βία”.

Σε μια χώρα που βρίσκεται ήδη σε έξαρση, η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξόργισε τους υποστηρικτές του, ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών και δημιούργησε φόβους για περαιτέρω πολιτική βία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Ενώ ο Τραμπ χρησιμοποιεί τακτικά βίαιη γλώσσα με τους οπαδούς του, οι σύμβουλοι και οι σύμμαχοι του πρώην προέδρου γύρισαν το σενάριο για τον Δημοκρατικό αντίπαλό του πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι η δαιμονοποίηση του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου προέδρου ήταν αυτή που οδήγησε στην απόπειρα δολοφονίας.

“Σήμερα δεν πρόκειται απλώς για κάποιο μεμονωμένο περιστατικό. Η κεντρική παραδοχή της εκστρατείας του Μπάιντεν είναι ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αυταρχικός φασίστας που πρέπει να σταματήσει πάση θυσία. Αυτή η ρητορική οδήγησε άμεσα στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ”, δήλωσε στο X ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς από το Οχάιο, κορυφαίος υποψήφιος για τη θέση του υποψήφιου αντιπάλου του Τραμπ.

Ο Μπάιντεν κινήθηκε γρήγορα για να προσπαθήσει να εκτονώσει την κατάσταση, καταγγέλλοντας την επίθεση ως απαράδεκτη πολιτική βία και αποσύροντας προεκλογικές διαφημίσεις που επιτίθενται στον Τραμπ. “Δεν υπάρχει χώρος στην Αμερική για αυτού του είδους τη βία. Είναι αρρωστημένο”, δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους. Λίγο μετά έκανε και έκκληση για ενότητα.

Βραχυπρόθεσμα, η επίθεση θα ενισχύσει πιθανότατα τις εμφανίσεις του Τραμπ στο Μιλγουόκι αυτή την εβδομάδα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, καθώς θα αποδεχθεί το προεδρικό χρίσμα του κόμματός του, ενισχύοντας το αίσθημα της δυσαρέσκειας και της αποξένωσης που ήδη αισθάνονται οι υποστηρικτές του απέναντι στην πολιτική τάξη της χώρας.

Μέσα σε λίγες ώρες από τους πυροβολισμούς, η εκστρατεία του Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα με το οποίο ζητούσε από τους ψηφοφόρους να συνεισφέρουν στην εκστρατεία. “Δεν κυνηγούν εμένα, κυνηγούν εσάς”, έγραφε το μήνυμα. Οι δισεκατομμυριούχοι Elon Musk και Bill Ackman υποστήριξαν επίσης γρήγορα τον Trump.

Biden calls the attempted assassination of Trump “not appropriate.” That’s what I say to my kids if they belch at the dinner table. It’s not a term you use to describe assassination. This is the weakest, most pathetic man to ever occupy the White House.

pic.twitter.com/mJ8i4JMknO

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) July 14, 2024