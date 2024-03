Οι Simpsons προέβλεψαν την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης;

Μετά την τραγική είδηση ​​για την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονται ότι οι Simpsons είχαν προβλέψει το τραγικό συμβάν όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Η γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη κατέρρευσε ξαφνικά ύστερα από το χτύπημα του πλοίου Dali με σημαία Σιγκαπούρης καθώς αναχωρούσε από το λιμάνι την Τρίτη 26 Μαρτίου.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα καθώς ένα βίντεο με την ανείπωτη τραγωδία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας ανατριχίλα.

Η εμβληματική κωμωδία κινουμένων σχεδίων της FOX, The Simpsons, είναι γνωστή για την «πρόβλεψη» ορισμένων ιστορικών γεγονότων πριν συμβούν στην πραγματική ζωή όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το thedirect.com. Στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι νικητές του Super Bowl και η εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney.

Simpsons was right again pic.twitter.com/K8GVeIbOwi

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 28, 2024