Βαλτιμόρη: Τα μοιραία λεπτά πριν το πλοίο πέσει στην γέφυρα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Η έγκαιρη ενημέρωση από την γέφυρα του φορτηγού πλοίου Dali ότι αυτό έμεινε ακυβέρνητο και ότι θα πέσει στην γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι, στην Βαλτιμόρη, ήταν που έσωσε τον κόσμο που επρόκειτο να περάσει από εκεί.

Δυστυχώς οι αρχές δεν πρόλαβαν να αποσύρουν εγκαίρως και τα συνεργεία που εκτελούσαν εργασίες στον ασφαλτοτάπητα της γέφυρας.

Έτσι τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται και από σήμερα θεωρούνται νεκρά. Η αστυνομία όμως κατόρθωσε να κλείσει την γέφυρα εγκαίρως, όπως γράφει ο Independent.

«Ο ένας κινητήρας έβηξε και όλα μαύρισαν», ανέφερε στέλεχος από το πλήρωμα του πλοίου. «Το σκάφος “νεκρώθηκε”, έμεινε χωρίς πηδάλιο και χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα… Η μυρωδιά καμένου καυσίμου ήταν παντού στο μηχανοστάσιο και ήταν πίσσα σκοτάδι», δήλωσε ο αξιωματικός.

Το τεράστιος σκάφος άρχισε αμέσως να παρασύρεται από το ισχυρό ρεύμα του ποταμού. Το πλήρωμα της γέφυρας κινητοποιήθηκε αμέσως. Σήμαναν συναγερμό και εξέπεμψαν «may day» για να ειδοποιήσουν ότι αντιμετωπίζουν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το τοπικό υπουργείο Μεταφορών. Το σήμα έλεγε «χάσαμε το πηδάλιο μάλλον θα πέσουμε στην γέφυρα.»

Ακολούθησε άλλο σήμα στον ασύρματο της αστυνομία. «Πλησιάζει ένα πλοίο που μόλις έχασε το τιμόνι του. Μέχρι να το θέσουν υπό έλεγχο πρέπει να σταματήσουμε όλη την κυκλοφορία».

Σύμφωνα με τον Independent η αστυνομία χρειάστηκε μόλις περί τα 90 δευτερόλεπτα. για να κλείσει τις εισόδους της γέφυρας. Έμειναν ανοιχτές οι έξοδοι από κάθε πλευρά για να φύγουν όσα αυτοκίνητα ήταν ήδη επάνω στην γέφυρα.

Radio traffic of the moments before the Francis Scott Key Bridge collapsed.

Police stopped traffic and tried to clear the bridge.

The ship issued a mayday and alerted authorities that it had lost power as it was approaching the bridge.#Baltimore #baltimorebridge… pic.twitter.com/4dyMU9BI8j

