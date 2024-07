Οι Ομπάμα στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις για την προεδρική κούρσα – Το βίντεο που ανάρτησε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

O Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτό έκανε γνωστή η ίδια η Κάμαλα Χάρις με βίντεο που ανάρτησε στα social media της. Σε αυτό φαίνεται η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να δέχεται ένα τηλεφώνημα από το ζεύγος Ομπάμα.

«Eίστε και οι δύο μαζί. Είναι χαρά μου να σας ακούω» ακούγεται να λέει η Χάρις. «Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το τηλεφώνημα χωρίς να πω στο κορίτσι μου, την Κάμαλα, πόσο περήφανη είμαι για σένα. Αυτή θα είναι μια ιστορική στιγμή» απαντάει η Μισέλ Ομπάμα.

Στην συνέχεια ακούγεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. «Σε καλέσαμε, η Μισέλ κι εγώ, για να σου πούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι που σε στηρίζουμε και που θα κάνουμε τα πάντα κατά την προεκλογική περίοδο ώστε να φτάσεις στον Λευκό Οίκο» ανέφερε.

«Μισέλ, Μπαράκ, αυτό το τηλεφώνημα σημαίνει πολλά για μένα. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε, ο Νταγκ κι εγώ, να βρεθούμε μαζί στον δρόμο. Αλλά πάνω από όλα θα ήθελα να σας πω ότι οι λέξεις σας και η φιλία με την οποία με έχετε τιμήσει, σημαίνουν πολλά περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω» απάντησε η Κάμαλα Χάρις.

«Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, είναι σημαντικό για μένα. Και θα περάσουμε καλά, επίσης, έτσι δεν είναι;» πρόσθεσε χαμογελαστή.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι γι’ αυτήν – ή πιο ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε την Κάμαλα Χάρις.ως υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών» αναφέρουν σε δήλωσή τους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και η σύζυγός τους, Μισέλ Ομπάμα.

«Συμφωνούμε με τον Πρόεδρο Μπάιντεν – η επιλογή της Κάμαλα ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρε ποτέ. Έχει το βιογραφικό για να το αποδείξει: Ως εισαγγελέας, υπερασπίστηκε το Σύνταγμα και αγωνίστηκε για τους ανθρώπους που αξίζουν μια δίκαιη μεταχείριση. Ως Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, εργάστηκε σκληρά για να διασφαλίσει ότι όλοι αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή ποιον αγαπούν. Ως γερουσιαστής, ήταν μία από τις ισχυρότερες φωνές που έθεσε τη διοίκηση Τραμπ προ των ευθυνών της. Και, ως αντιπρόεδρος, συνέβαλε στην ηγεσία της επέκτασης του νόμου περί προσιτής περίθαλψης, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον αγώνα για την αναπαραγωγική ελευθερία, την ισότητα και το κράτος δικαίου» προσθέτουν

«Αλλά η Κάμαλα έχει κάτι περισσότερο από ένα βιογραφικό. Έχει το όραμα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη που απαιτεί αυτή η κρίσιμη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας ότι η Κάμαλα Χάρις έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει αυτές τις εκλογές και να προσφέρει για τον αμερικανικό λαό. Σε μια εποχή που το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ υψηλότερο, μας δίνει σε όλους μας λόγο να ελπίζουμε. Ξέρουμε ότι τους επόμενους μήνες, η Κάμαλα θα συνεχίσει να απευθύνεται απευθείας στον αμερικανικό λαό – Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικάνους και ανεξάρτητους» καταλήγουν.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024