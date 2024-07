«Κινδύνευσα από καρδιακή προσβολή στα 48 μου – Αυτό είναι το Νο1 σύμπτωμα που εύχομαι να είχα προσέξει» – Όσα εξομολογείται πατέρας για την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του

Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η ηλικία είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για καρδιακή προσβολή και αυτό ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες. Ο Chris Prewitt, ένας παντρεμένος πατέρας από το Οχάιο, το έμαθε αυτό με τον χειρότερο τρόπο. Σε ηλικία μόλις 48 ετών, υπέστη ένα καρδιακό επεισόδιο, μια δεκαετία πριν από τη μέση ηλικία εμφάνισης του πρώτου εμφράγματος για τους άνδρες, η οποία σύμφωνα με έκθεση του 2018 στο περιοδικό Circulation είναι τα 65,6 έτη (και 72 έτη για τις γυναίκες).

Εκτός από την ηλικία, άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

Ο Prewitt νόμιζε ότι βρισκόταν σε ομάδα χαμηλού κινδύνου. «Πάντα με απασχολούσε η υγεία μου», λέει ο ίδιος. «Έχω τρέξει σε μαραθώνιους και εκατοντάδες αγώνες 5 χιλιομέτρων. Επίσης, έκανα CrossFit για μεγάλο διάστημα της ζωής μου. Η οικογένειά μου έχει αλλεργίες στη γλουτένη και τα γαλακτοκομικά, οπότε παρακολουθούμε πάντα τι τρώμε. Κοιμάμαι πολύ καλά και κάνω όλα όσα θα έκανε ένας υγιής άνθρωπος».

Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά, ο Prewitt έμαθε αργότερα ότι είχε οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων και ότι τα εμφράγματα μπορούν να συμβούν σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας και κατάστασης υγείας. Ο ίδιος αποκαλύπτει ποιο σύμπτωμα θα ήθελε να είχε εντοπίσει νωρίτερα και τι θέλει να γνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι για τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

Ο Prewitt θέλει να μοιραστεί την δυσάρεστη εμπειρία του προκειμένου να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Εύχεται να είχε δώσει περισσότερη σημασία στην κόπωση που ένιωθε. «Ήμουν πολύ κουρασμένος το 2023, κάτι πολύ ασυνήθιστο για μένα», λέει ο Prewitt. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Circulation το 2022 διαπίστωσε ότι η κόπωση ήταν ένα κοινό πρώιμο σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας. Φυσικά, είναι εύκολο να μην συνδέσουμε την κόπωση με κάτι σοβαρό λόγω του έντονου τρόπου ζωής των περισσότερων ανθρώπων.

«Επίσης, είχα παρατηρήσει ένα ελαφρύ κιτρίνισμα των ματιών μου. Δεν ήταν τόσο φωτεινά ή λευκά», λέει ο Prewitt. «Εβδομάδες πριν από το έμφραγμα, είχα γρίπη και οι μύες του άνω μέρους του σώματός μου πονούσαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, είχα τον ίδιο τύπο μυϊκού πόνου. Ο πόνος ήταν κάτι που δεν είχα ξαναβιώσει ποτέ».

Δεν ήταν ο Prewitt αυτός που αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο. Όλα ξεκίνησαν στο γυμναστήριο λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα του 2023. Ο Prewitt άρχισε να αισθάνεται πόνο και το προσωπικό του γυμναστηρίου πρότεινε να καλέσει τη γυναίκα του για να τον εξετάσει. «Τηλεφώνησα και δεν θυμάμαι τίποτα μετά από αυτό», λέει ο Prewitt. «Προσπαθούσε να με πάει στα επείγοντα για έλεγχο, αλλά κατέληξε κατά λάθος μπροστά στο Νοσοκομείο Cleveland Clinic Avon. Πέρασε τρία κόκκινα φανάρια για να φτάσει εκεί, γιατί μέχρι τότε είχα καταρρεύσει στο κάθισμα του αυτοκινήτου, ήμουν γκρίζος και παγωμένος». Η λάθος στροφή τελικά έσωσε τη ζωή του Prewitt.

«Η ομάδα από τα επείγοντα με έβγαλε από το αυτοκίνητο της γυναίκας μου και πήγε στο Νοσοκομείο Cleveland Clinic Avon», λέει ο Prewitt. «Μου έκαναν καρδιοπνευμονική ανάνηψη μαζί με απινίδωση. Ακολούθησαν δύο διαδικασίες, οι οποίες διήρκεσαν 20 λεπτά μέχρι να μπορέσει η καρδιά μου να κρατήσει ένα ρυθμό από μόνη της. Ήμουν στο νοσοκομείο για τέσσερις μέρες περίπου».

Όταν συνήλθε στο νοσοκομείο, ο Prewitt έμαθε ότι είχε υποστεί έμφραγμα. Έμαθε επίσης και κάτι άλλο: είχε οικογενειακό ιστορικό εμφραγμάτων, κάτι που δεν ήξερε προηγουμένως, καθώς κανένας από τους γονείς του, που έχουν πεθάνει, δεν είχε καρδιακά προβλήματα.

«Γνώριζα για τον παππού μου, από την πλευρά της μητέρας μου, που είχε κάνει δύο bypass στα 60 του», λέει ο Prewitt. «Η θεία μου, που ήταν μαζί μας στο δωμάτιο, μας είπε ότι ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου πέθανε σε ηλικία 49 ετών από καρδιακή ανακοπή. Δεν το ήξερα μέχρι τότε».

Οι έρευνες δείχνουν ότι το οικογενειακό ιστορικό είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Δυστυχώς, είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Ευτυχώς, ο Prewitt επέζησε του εμφράγματος. Τα εμφράγματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ για έναν αιώνα, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Η έρευνα δείχνει ότι η μεσογειακή διατροφή, η οποία δίνει προτεραιότητα στα φρούτα, τα λαχανικά, τις φυτικές και άπαχες πρωτεΐνες και υποβαθμίζει τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορεί να ωφελήσει την καρδιά. Μια μελέτη του 2023 έδειξε επίσης ότι μπορεί συγκεκριμένα να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς τους.

Ωστόσο, όπως έμαθε ο Prewitt, μια υγιεινή διατροφή μπορεί από μόνη της να βοηθήσει 100% στην πρόληψη του εμφράγματος. «Νομίζω ότι επειδή ακολουθούσα έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ήμουν προστατευμένος από αυτό, ειδικά σε νεαρή ηλικία», λέει ο Prewitt. «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ωφεληθούν από τις τακτικές εξετάσεις και την πρόληψη, ειδικά οι άνδρες της ηλικίας μου».

Σύμφωνα με την Κλινική Cleveland, οι γιατροί μπορούν να κάνουν εξετάσεις αίματος για να ελέγξουν βασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υψηλή χοληστερόλη ή η υπέρταση. Επίσης μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής και να επισημάνουν τους παράγοντες κινδύνου για κάθε άνθρωπο.

Ο Prewitt δεν θα μάθει ποτέ με βεβαιότητα γιατί υπέστη έμφραγμα. «Κάθε βράδυ για έξι εβδομάδες, ρωτούσα τον εαυτό μου στο τέλος της ημέρας αν έπρεπε να αλλάξω κάτι, και δεν υπήρχε τίποτα, εκτός από το να προσθέσω τακτικές επισκέψεις στον καρδιολόγο στο ημερολόγιό μου», λέει ο Prewitt. Δεν μετανιώνει για την άσκηση ή την υγιεινή διατροφή, θεωρώντας ότι έσωσαν τη ζωή του και επιτάχυναν την ανάρρωσή του. Είναι ξανά σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Είναι ευτυχισμένος που είναι ζωντανός και μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία του. «Είμαι πολύ ευλογημένος που είμαι ζωντανός και είχα την τύχη να περάσω χρόνο με τα παιδιά και τη γυναίκα μου. Επέστρεψα σε όλα όσα έκανα παλιά», λέει ο Prewitt. «Συνέχισα το τρέξιμο, την προπόνηση, το μπέιζμπολ, τη δουλειά και όλα όσα απολαμβάνω».

Ο Prewitt θεωρεί ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής πριν από το έμφραγμα, του έσωσε τη ζωή και επιτάχυνε την ανάρρωσή του. Ωστόσο, ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε είναι ότι είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία μας. Αυτό σημαίνει να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας και να ελέγξουμε ασυνήθιστα συμπτώματα, όπως η υπερβολική κούραση.

«Είμαστε πολύ απασχολημένοι για να επικεντρωθούμε στην υγεία μας», λέει ο Prewitt. «Είμαστε επικεντρωμένοι στα παιδιά, την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς, τη δουλειά και όλα τα άλλα στη ζωή, αλλά αν δεν μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όμως, αν δεν προσέξουμε μπορεί να μην είμαστε εκεί για τους άλλους στο μέλλον. Εάν κάποιος έχει οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων, εξεταστείτε, πάρτε το σοβαρά, όχι για εσάς αλλά για τους γύρω σας».

Dad, 48, Recalls Symptom He Ignored Ahead of Near-Fatal ‘Widowmaker’ Heart Attack: I Was a ‘Picture of Health’ pic.twitter.com/mYLznC8wzP

— People (@people) June 13, 2024