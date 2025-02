Ο Έλον Μασκ σπάει τη σιωπή του: Η πρώτη αντίδραση για το «13ο παιδί του» με influencer – Τον αναζητούν για να επιβεβαιώσει την πατρότητα

Η αποκάλυψη της influencer Ashley St. Clair, ότι απέκτησε το 13ο παιδί με τον Έλον Μασκ, πριν από πέντε μήνες, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, καθώς η 26χρονη δημοσιοποίησε την πληροφορία σε ανάρτησή της στο X.

«Πριν από πέντε μήνες, καλωσόρισα ένα νέο μωρό στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας», έγραψε η St. Clair, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη φράση «Alea lacta est», που σημαίνει «ο κύβος ερρίφθη».



Ο εκπρόσωπος της St. Clair, Brian Glicklich, ανέφερε ότι «η Ashley και ο Έλον εργάζονται ιδιωτικά για τη δημιουργία μιας συμφωνίας ανατροφής του παιδιού τους εδώ και κάποιο διάστημα», εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την αδυναμία να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόλυτη εμπιστευτικότητα λόγω της επιμονής των ταμπλόιντ να ασχολούνται με το ζήτημα.

«Δεν το είχα αποκαλύψει νωρίτερα για να προστατεύσω την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει σαφές ότι τα ταμπλόιντ σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσουν», σημείωσε η 26χρονη Ashley St. Clair, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του παιδιού και να αποφύγουν την «ενοχλητική κάλυψη».

Ο Μασκ τελικά έσπασε τη σιωπή του, σχολιάζοντας ένα tweet στην πλατφόρμα Χ, το οποίο σημείωνε ότι η St. Clair «σχεδίαζε επί μισή δεκαετία να παγιδεύσει τον Έλον Μασκ».

Ο δισεκατομμυριούχος έγραψε απλώς «Ουάου», αποφεύγοντας να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα.



Η St. Clair, ωστόσο, δεν άργησε να απαντήσει, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο Μασκ επέλεξε να απαντήσει δημόσια σε τέτοιες «λασπολογίες» αντί να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της.

«Έλον, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις τελευταίες ημέρες και δεν έχεις απαντήσει. Πότε θα μας απαντήσεις αντί να απαντάς δημόσια σε λασπολογίες από έναν άνθρωπο που μόλις ανάρτησε φωτογραφίες μου με εσώρουχα όταν ήμουν 15 ετών;» έγραψε, εκφράζοντας την απογοήτευση της για τη δημόσια διαχείριση του θέματος από την επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ.

Χθες, μετά την αποκάλυψη-βόμβα, η St. Clair ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της με μια νέα ανάρτηση και ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ειλικρινά, εκτιμώ τα καλά λόγια. Εύχομαι να μην ένιωθα την ανάγκη να κάνω δήλωση. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στο στόχαστρο των δημοσιογράφων», έγραψε.

In all sincerity, appreciate the kind words. Wish I did not feel the need to make a statement. Kids should be off limits for journalists

Will be spending time with my family & logging off for a while.

— Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025