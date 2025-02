Αυστρία: Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι χαμογελούσε κατά τη σύλληψή του – Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας

Μια φρικτή επίθεση με μαχαίρι, που σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους της πόλης Βίλαχ στην Αυστρία, έγινε χθες το απόγευμα, όταν ένας 23χρονος Σύρος αιτών άσυλο επιτέθηκε σε αθώους πολίτες, προκαλώντας τον θάνατο ενός 14χρονου και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους πέντε.

Η τραγωδία αυτή, που έγινε λίγες μόνο ημέρες μετά την επίθεση στο Μόναχο, φέρνει στο προσκήνιο τις σκοτεινές πλευρές της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για τα κίνητρα και τις ευθύνες.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Ahmad G., εξαπέλυσε την επίθεσή του γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ αυτή φαίνεται να διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά. Σύμφωνα με μάρτυρες, που αναφέρουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο 23χρονος δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού σκορπίσει τον πανικό.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, τον δείχνουν να γελάει με τους αστυνομικούς ενώ τους κοιτούσε, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον περικύκλωναν.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων τα δύο χρειάστηκαν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του.

Το αίμα σταμάτησε να χύνεται χάρη στην ηρωική παρέμβαση του Alaaeddin Alhalabi, ενός 42χρονου Σύρου διανομέα φαγητού, αναφέρει η Daily Mail.

Ο Alhalabi, όταν είδε τον δράστη να επιτίθεται σε ανυποψίαστους πολίτες, τον χτύπησε με το όχημά του σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να σταματήσει την αιματοχυσία, πριν οι αστυνομικοί αναλάβουν δράση.

