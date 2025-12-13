Ντόναλντ Τραμπ: Τίμησε την ομάδα του «Θαύματος στον Πάγο» – Η σύγκριση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τους ήρωες του αμερικανικού χόκεϊ που έγραψαν ιστορία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 τίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε την εθνική ομάδα ανδρών που πέτυχε τη θρυλική νίκη επί της Σοβιετικής Ένωσης στο Λέικ Πλάσιντ, σε ένα ματς που έμεινε στην ιστορία ως «Το Θαύμα στον Πάγο», και υπέγραψε νόμο για την απονομή Μεταλλίων του Κογκρέσου στους παίκτες της ομάδας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, σε κλίμα συγκίνησης και τιμής, με τους αθλητές να φορούν λευκά καουμπόικα καπέλα, όπως και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του 1980. Για λίγο, καπέλο φόρεσε και ο Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο κοινό χαρακτήρισε τους αθλητές «πραγματικούς θρύλους της αμερικανικής αθλητικής ιστορίας, ήρωες για ολόκληρη τη χώρα». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε: «Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές που έχω δει στον αθλητισμό… Αυτοί είναι οι άνδρες που μας χάρισαν μια από τις πιο ιστορικές αθλητικές νίκες όλων των εποχών, που ονομάζεται “Το Θαύμα στον Πάγο”, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήταν».

Λίγο πριν από την εκδήλωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, είχε δηλώσει: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα τιμήσει τη θρυλική ολυμπιακή ομάδα χόκεϊ επί πάγου ανδρών, της οποίας το “Θαύμα στον Πάγο” οδήγησε σε μια ιστορική και συμβολική νίκη κατά της Σοβιετικής Ένωσης». Συμπλήρωσε επίσης πως «αυτός ο θρίαμβος πυροδότησε την αναβίωση του εθνικού υπερηφάνειας, καθώς οι Αμερικανοί σε όλη τη χώρα παρακολούθησαν την ομάδα των ΗΠΑ να κερδίζει απροσδόκητα το χρυσό μετάλλιο».

Στην τελετή συμμετείχαν 13 από τους παίκτες που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ανάμεσά τους ο αρχηγός της ομάδας και σκόρερ του νικητήριου γκολ απέναντι στους Σοβιετικούς, Μάικ Ερουζιόνε, ο τερματοφύλακας Τζιμ Κρεγκ, ο επιθετικός Μπαζ Σνάιντερ, αλλά και ο γιος του προπονητή Χερμπ Μπρουκς, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή.

Ο Κεν Μόροου, ένα από τα μέλη της ομάδας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο ανέφερε ότι το σύνθημα «ΗΠΑ! ΗΠΑ!», που ακούγεται στις συγκεντρώσεις του, ξεκίνησε στο Λέικ Πλάσιντ, με τον Τραμπ να απαντά: «Ακριβώς! Προσπάθησα να το αποδώσω σε εμένα».

Ο Ερουζιόνε, από την πλευρά του, επισήμανε τη σημασία της συνολικής πορείας της ομάδας, λέγοντας: «Πολλοί από εμάς είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο», αναφερόμενος τόσο στη νίκη επί της Σοβιετικής Ένωσης όσο και στον τελικό απέναντι στη Φινλανδία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ έκανε αναφορά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, συγκρίνοντας την ιστορική εκείνη αθλητική νίκη με τη σημερινή σύγκρουση, σημειώνοντας: «Είναι μια παρόμοια κατάσταση». Δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, ωστόσο σχολίασε σχετικά: «Ας δούμε τι θα συμβεί. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία αυτή τη στιγμή. Σύντομα θα ξέρουμε, υποθέτω».

Το «Θαύμα στον Πάγο» συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου 1980, στο Ολίμπικ Σέντερ Αρίνα του Λέικ Πλάσιντ. Εκείνη τη μέρα, η νεανική ομάδα των ΗΠΑ, με τον Χερμπ Μπρουκς στον πάγκο και βασικό κορμό ερασιτέχνες παίκτες από τα αμερικανικά πανεπιστήμια, αντιμετώπισε τη σαφώς πιο έμπειρη και ισχυρή ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί είχαν σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα χρυσά μετάλλια από το 1964 έως το 1976. Ωστόσο, σε έναν αγώνα-έπος, οι Αμερικανοί νίκησαν με 4-3 και έγραψαν ιστορία.

Οι δύο ομάδες είχαν φτάσει αήττητες στο τελικό στάδιο, με τις ΗΠΑ να έχουν προηγουμένως αποσπάσει ισοπαλία από τη Σουηδία και να έχουν κερδίσει την Τσεχοσλοβακία, ενώ η Σοβιετική Ένωση μετρούσε πέντε νίκες σε πέντε αγώνες. Στη μεταξύ τους αναμέτρηση, το σκορ ήταν 2-2 μετά την πρώτη περίοδο, οι Σοβιετικοί προηγήθηκαν 3-2 στη δεύτερη, όμως οι Αμερικανοί πέτυχαν δύο γκολ στην τρίτη περίοδο και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι τη λήξη. Δύο μέρες μετά, επικράτησαν και της Φινλανδίας και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενώ οι Σοβιετικοί περιορίστηκαν στο ασημένιο.

Το ιστορικό αυτό κατόρθωμα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία λόγω του ψυχροπολεμικού κλίματος που επικρατούσε τότε, ενώ η περιγραφή του Αλ Μάικλς του ABC στα τελευταία δευτερόλεπτα με τη φράση «Πιστεύετε στα θαύματα; ΝΑΙ!» έχει μείνει αλησμόνητη. Η ομάδα των ΗΠΑ μπήκε στο Ολυμπιακό Hall of Fame το 1983, ενώ το Sports Illustrated χαρακτήρισε τη νίκη ως τη μεγαλύτερη αθλητική στιγμή του 20ού αιώνα. Το 2008, η IIHF κατέταξε το «Θαύμα στον Πάγο» ως την κορυφαία ιστορία στα 100 χρόνια παγκόσμιου χόκεϊ επί πάγου.