Ντόναλντ Τραμπ: Ονομάζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους αναπληρώτρια πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο (9/8) μέσω Truth Social ότι ονομάζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Τάμι Μπρους, νέα αναπληρώτρια πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Η κ. Μπρους βρισκόταν στη θέση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αφότου ο ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έκανε «φανταστική δουλειά».

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω την Τάμι Μπρους, μια Μεγάλη Πατριώτισσα, Τηλεοπτική Προσωπικότητα και Συγγραφέα Μπεστ Σέλερ, ως την επόμενη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, με τον βαθμό του Πρέσβη. Από την αρχή της Δεύτερης Θητείας μου, η Τάμι υπηρετεί με διάκριση ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έκανε φανταστική δουλειά. Η Τάμι Μπρους θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας άψογα στα Ηνωμένα Έθνη. Συγχαρητήρια Τάμι!», έγραψε ο Τραμπ.

Η Τάμι Μπρους, 62 ετών, υπερασπίστηκε σθεναρά αμφιλεγόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, από τις πολιτικές για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης ως τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τη δράση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Υπήρξε σχολιάστρια του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, για πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ είναι επίσης συγγραφέας βιβλίων που καταφέρονται εναντίον ιδίως των δημοκρατικών.