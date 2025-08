Ντόναλντ Τραμπ: «Σιγή ιχθύος» για την αναμενόμενη επιχείρηση κατάληψης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να μην απαντήσει όταν ερωτήθηκε εάν και κατά πόσον τάσσεται υπέρ ή κατά της αναμενόμενης επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη «ολόκληρης» της Λωρίδας της Γάζας, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή του επικεντρώνεται το τρέχον διάστημα στην αύξηση της πρόσβασης σε τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία και επίθεση του στενότερου συμμάχου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Για τα υπόλοιπα, στ’ αλήθεια δεν μπορώ να πω. Επαφίεται στο Ισραήλ κυρίως», ανέφερε ο μεγιστάνας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα (4/8).

