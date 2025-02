Ντόναλντ Τραμπ: Νέα επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – «Στο μόνο πράγμα που ήταν καλός ήταν να χειραγωγεί τον Μπάιντεν»

Νέα επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Φλόριντα, στο πλαίσιο επενδυτικής συνάντησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, αφού πρώτα καυχήθηκε για την εκλογική του νίκη, παρουσίασε τα σχέδιά του για νέους δασμούς, επαίνεσε τον Έλον Μασκ για τη συμβολή του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, μίλησε για τη διασφάλιση των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού και τις περικοπές των κυβερνητικών δαπανών. Στη συνέχεια, έβαλε ξανά στο στόχαστρό του τον Ζελένσκι.

Περίπου μία ώρα μετά την ομιλία του, ο Τραμπ επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας» για τον Ουκρανό πρόεδρο, ασκώντας σκληρή κριτική στους χειρισμούς του στον πόλεμο που ξέσπασε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

«Αρνείται να κάνει εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για τον Ζελένσκι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι ο Ζελένσκι «παίζει τον Τζο Μπάιντεν σαν βιολί», αφήνοντας αιχμές για τη σχέση του Ουκρανού ηγέτη με την Ουάσινγκτον.

Trump attacks Zelenskyy: “He refuses to have elections. He’s low in the real Ukrainian polls … the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle … a dictator without elections, Zelenskyy gotta move fast or he won’t have a country left.” pic.twitter.com/fZCgrTE4WV

