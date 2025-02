Ισόβια σε σύγχρονη «Μήδεια» που στραγγάλισε μέχρι θανάτου τα τρία της παιδιά – Τα νανούριζε την ώρα που τα έπνιγε

Τον ρόλο της «Μήδειας» έπαιξε μια 27χρονη γυναίκα στη Νέα Υόρκη η οποία έπνιξε τα τρία της παιδιά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Πρόκειται για την Ρέιτσελ Χένρι, η οποία – σύμφωνα με δημοσιεύματα – καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον ασφυκτικό θάνατο των τριών παιδιών της, ηλικίας 3,1 και 7 μηνών αντίστοιχα.

Rachel Henry has been sentenced to 3 consecutive life sentences after being found to be responsible for her 3 children’s deaths. pic.twitter.com/mZPYaS99Qw

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, η 27χρονη γυναίκα έπνιξε το ένα μετά το άλλο τα παιδιά της και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία αφού πρώτα «έστησε» τον τόπο του εγκλήματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι τα παιδιά της πέθαναν στον ύπνο τους. «Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην προστασία των παιδιών μου και δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένας γονέας μπορεί να αφαιρεί τη ζωή των παιδιών του με αυτόν τον τρόπο», τόνισε κατά τη διάρκεια της δίκης η Εισαγγελέας της υπόθεσης.

In January 2020, Rachel Henry smothered her three children, all younger than four, in Phoenix. Prosecutors initially sought the death penalty but later agreed to a life sentence instead. Law&Crime’s Angenette Levy @angenette5 looks at the horrific crime and sentencing. pic.twitter.com/GSrpWIfb7H

Το κουβάρι αυτής της οικογενειακής τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιανουάριο του 2020, όταν η αστυνομία του Φοίνιξ δέχτηκε μια κλήση από την θεία της καταδικασμένης γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι βρήκε τα τρία παιδιά νεκρά στον καναπέ του σπιτιού τους. Όταν οι άνδρες της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, κάμερα ενσωματωμένη στην στολή ενός αστυνομικού κατέγραψε την Χένρι να τους λέει ότι τα παιδιά πέθαναν στον ύπνο τους. «Τα έβαλα για μεσημεριανό ύπνο και νόμιζα ότι ακόμα κοιμούνται», δήλωσε αρχικά η 27χρονη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, λίγο μετά η Χένρι ομολόγησε τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, 1 έτους, 7 μηνών και 3 ετών αντίστοιχα.

Μάλιστα, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι στραγγάλισε τα παιδιά με τα ίδια της τα χέρια, ενώ στον γιο της τραγουδούσε ένα νανούρισμα την ώρα που τον σκότωνε καθώς προσπαθούσε μάταια να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, οι δολοφονίες των τριών παιδιών φέρεται να ξεκίνησαν όταν εκείνη «έπαιζε» με τη μεγαλύτερη κόρη της, «ξαπλώνοντας πάνω της», ενώ η μεγάλη θεία των παιδιών είχε πάει να πάρει τον πατέρα των παιδιών από τη δουλειά του γύρω στις 2 μ.μ.

A Phoenix woman who pleaded guilty to murdering her three young children in 2020 has been sentenced to life in prison.

Rachel Henry, 27, changed her not-guilty plea, which she originally entered in 2020, to guilty toward the end of 2024 for three charges of first-degree murder. pic.twitter.com/wOqznRVjq6

