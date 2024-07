Ντόναλντ Τραμπ: Καρέ καρέ η μεταφορά του στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα δολοφονίας – Βίντεο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στο X (πρώην Twitter) απεικονίζει τις στιγμές της άφιξης του τραυματισμένου Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο του Μπάτλερ στην Πενσιλβάνια, λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Το βίντεο τράβηξε πολίτης που βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο και κατέγραψε την άφιξη της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών να τον οδηγούν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι πολίτες είχαν ήδη ενημερωθεί για την επίθεση και πίστευαν ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν σοβαρά τραυματισμένος.

A patient at the Butler, Pennsylvania hospital captured the tense moment when President Trump arrived. The ER waiting room buzzed with shock and concern as news spread that Donald Trump had been shot. pic.twitter.com/jYcNeB5dbG



Στο τέλος του βίντεο, όταν οι άνθρωποι είδαν τον Τραμπ να μπαίνει περπατώντας στο νοσοκομείο, άρχισαν να φωνάζουν ανακουφισμένοι: «Περπατάει! Περπατάει!», ενώ κάποιοι χρήστες σχολίασαν το βίντεο με ανακούφιση που ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ζωντανός.

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπαριστά μέσω γραφικής απεικόνισης τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Το βίντεο δείχνει πόσο κοντά ήταν ο Τραμπ στο να χτυπηθεί θανάσιμα στο κεφάλι από τη σφαίρα του ελεύθερου σκοπευτή.

Σύμφωνα με το βίντεο, φαίνεται ότι αν ο Τραμπ δεν είχε στρίψει το κεφάλι του προς τα δεξιά την τελευταία στιγμή, η σφαίρα θα τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι με μοιραία αποτελέσματα. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ τραυματίστηκε μόνο στο αυτί.



Ο σύμβουλος του Τραμπ, Νταν Σκαβίνο Τζούνιορ, ανέφερε ότι η κίνηση του Τραμπ να στρίψει το κεφάλι του για να χρησιμοποιήσει το τζάμποτρον, μια μεγάλη οθόνη προβολής, ήταν αυτό που τον έσωσε από το θανάσιμο τραύμα.

Thank God last nights rally was one in which President Trump wanted to use and reference the jumbotron, causing him to slightly move his head at the moment shots were fired. He is grateful for all of the prayers, love, and support out there, as he prepares for the GOP Convention…

— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) July 14, 2024