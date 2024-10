Ντόναλντ Τραμπ: ««Δεν είμαι ναζιστής, είμαι το αντίθετο του ναζιστή» – ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν είμαι ναζιστής, είμαι το αντίθετο του ναζιστή», διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (28/10) ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια, έπειτα από αρκετές ημέρες πολεμικής με αφορμή σχόλιο που φέρεται να είχε κάνει στο παρελθόν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην προσωπάρχης (γενικός γραμματέας) της αμερικανικής προεδρίας, ο στρατηγός ε.α. Τζον Κέλι, έκρινε σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους εμπίπτει στον ορισμό του φασίστα, κατηγορία που επανέλαβε η Δημοκρατική αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλι, ο πρώην πρόεδρος του είχε πει ότι ο ναζιστής δικτάτορας Αδόλφος Χίτλερ «έκανε και καλά πράγματα».

#WATCH | Trump: “I’m not a Nazi. I’m the opposite of a Nazi” pic.twitter.com/qepzgwhCHd

— VOZ (@Voz_US) October 28, 2024