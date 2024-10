Ισραήλ: «Καμία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων» λέει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Δευτέρα (28/10) ότι το Ισραήλ δεν έλαβε καμία πρόταση που θα περιλάμβανε την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων με αντάλλαγμα μια 48ωρη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν υποβαλλόταν μια τέτοια πρόταση, ο πρωθυπουργός θα την αποδεχόταν επί τόπου» ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε μια ανακοίνωσή του.

