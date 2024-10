Ντόναλντ Τραμπ: Δριμεία επίθεση κατά της Κάμαλα Χάρις – «Καταστρέψατε τη χώρα, Κάμαλα απολύεσαι»

Δριμεία επίθεση εναντίον της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος υποστήριξε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις – η Δημοκρατική αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου – κατέστρεψαν τη χώρα.

«Καταστρέψατε τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να το ανεχθούμε άλλο. Κάμαλα, απολύεσαι! Φύγε από εδώ!», είπε ο Τραμπ επευφημούμενος από υποστηρικτές του.

Trump at Madison Square Garden

“This will be America’s new golden age.”

The crowd goes wild when he says

“Kamala! You’re fired!”

LFG!!!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/v6RnsLU0YJ

— Canadian Republican 🇨🇦 🇺🇲 (@Cad_Republican) October 27, 2024