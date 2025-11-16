Νικολάς Μαδούρο: Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις, καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική – με δηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – έχουν εξοργίσει το Καράκας.

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και του μικρού νησιωτικού συμμάχου τους, που γειτνιάζει με τη Βενεζουέλα, είναι ο δεύτερος μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από την Κυριακή έως την Παρασκευή.

«Η κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πρόσφατα ανεύθυνες ασκήσεις, παραχωρώντας τα χωρικά της ύδατα – στα ανοικτά της πολιτείας Σούκρε (σ.σ. της Βενεζουέλας) – για στρατιωτικές επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα, η οποία δεν αφήνει τον εαυτό της να απειληθεί από κανέναν», είπε ο Μαδούρο σε εκδήλωση στο Καράκας.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του στο ανατολικό τμήμα της χώρας να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών ασκήσεων, για να στείλουν πατριωτικό μήνυμα: «Φύγετε, ιμπεριαλιστικά πλοία!». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην ενδώσουν σε «προκλήσεις».

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων θα διεξαχθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί σημαντικά, μετά τον κατάπλου του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί 21 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον και την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:08 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μελάνι Σιράζ: Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές για το… άγριο βλέμμα στην Μις Παλαιστίνη – «Το βίντεο έχει υποστεί παραπλανητικό μοντάζ»

Η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, αποκάλυψε ότι δέχεται απειλές θανάτου και σεξουαλικής επίθεσης μετ...
04:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μισέλ Ομπάμα: «Στις ΗΠΑ δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι για γυναίκα Πρόεδρο – Μη με κοιτάτε καν»

Έναν χρόνο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές...
04:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα: Πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε στα χωρικά ύδατα των υπό ιαπωνική διοίκηση νησιών Σενκάκου

Έντονη κινητικότητα σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής...
04:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα σχεδιάζουν νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Το Κίεβο και η Μόσχα ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα