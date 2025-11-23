Νιγηρία: Δραπέτευσαν 50 από τα παιδιά που είχαν απαχθεί από χριστιανικό σχολείο

Enikos Newsroom

διεθνή

Νιγηρία: Δραπέτευσαν 50 από τα παιδιά που είχαν απαχθεί από χριστιανικό σχολείο

Πενήντα από τα 315 παιδιά που απήχθησαν από ένοπλους από ένα καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, στην Νιγηρία, την Παρασκευή έχουν δραπετεύσει και όπως αναφέρει η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας,  έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους.

Μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τα υπόλοιπα 265 παιδιά και τους 12 δασκάλους που απήχθησαν μαζί τους.

Οι αρχές σε αρκετές πολιτείες της Νιγηρίας διέταξαν το κλείσιμο των σχολείων μετά την ομαδική απαγωγή στο Νίγηρα και μια άλλη μικρότερη ομηρία στην πολιτεία Κεμπί τη Δευτέρα, όταν 20 μαθητές απήχθησαν από ένα οικοτροφείο.

Σε μια άλλη εξέλιξη, 38 άτομα που απήχθησαν από μια εκκλησιαστική λειτουργία στην πολιτεία Κουάρα την περασμένη εβδομάδα απελευθερώθηκαν την Κυριακή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας.  Δύο άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση κατά της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού στο Ερούκου.

Δόθηκαν εντολές για το κλείσιμο πολλών σχολείων στις πολιτείες Κεμπί, Νίγηρας, Κατσίνα, Γιόμπε και Κουάρα. Η είδηση της απόδρασης των παιδιών έφερε ανακούφιση στις οικογένειες και σε μια ολόκληρη χώρα, που αγωνιούσε για την τύχη των εκατοντάδων μαθητών που είχαν απαχθεί στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Σύμφωνα με μια χριστιανική ομάδα που ασχολείται με την υπόθεση, οι μαθητές κατάφεραν να δραπετεύσουν μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου, σε μια προσπάθεια που περιγράφεται ως γενναία και επικίνδυνη απόπειρα να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου ...
01:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Ελβετία για την πρόταση τερματισμού του πολέμου...
01:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή μια «μαζική» επίθεση με drones στο Χάρκοβο, τη...
00:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ “μας ακούει”», λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα