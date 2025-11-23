Νιγηρία: Δραπέτευσαν 50 από τα παιδιά που είχαν απαχθεί από χριστιανικό σχολείο

Πενήντα από τα 315 παιδιά που απήχθησαν από ένοπλους από ένα καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, στην Νιγηρία, την Παρασκευή έχουν δραπετεύσει και όπως αναφέρει η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας, έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους.

Μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τα υπόλοιπα 265 παιδιά και τους 12 δασκάλους που απήχθησαν μαζί τους.

Οι αρχές σε αρκετές πολιτείες της Νιγηρίας διέταξαν το κλείσιμο των σχολείων μετά την ομαδική απαγωγή στο Νίγηρα και μια άλλη μικρότερη ομηρία στην πολιτεία Κεμπί τη Δευτέρα, όταν 20 μαθητές απήχθησαν από ένα οικοτροφείο.

Σε μια άλλη εξέλιξη, 38 άτομα που απήχθησαν από μια εκκλησιαστική λειτουργία στην πολιτεία Κουάρα την περασμένη εβδομάδα απελευθερώθηκαν την Κυριακή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας. Δύο άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση κατά της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού στο Ερούκου.

Δόθηκαν εντολές για το κλείσιμο πολλών σχολείων στις πολιτείες Κεμπί, Νίγηρας, Κατσίνα, Γιόμπε και Κουάρα. Η είδηση της απόδρασης των παιδιών έφερε ανακούφιση στις οικογένειες και σε μια ολόκληρη χώρα, που αγωνιούσε για την τύχη των εκατοντάδων μαθητών που είχαν απαχθεί στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Σύμφωνα με μια χριστιανική ομάδα που ασχολείται με την υπόθεση, οι μαθητές κατάφεραν να δραπετεύσουν μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου, σε μια προσπάθεια που περιγράφεται ως γενναία και επικίνδυνη απόπειρα να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους.