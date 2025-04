Νιγηρία: 26 νεκροί έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιας νάρκης – Έξι παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (28/4), όταν φορτηγό χτυπήθηκε από αυτοσχέδια νάρκη στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, στα σύνορα με το Καμερούν, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον στρατό και κάτοικος της περιοχής.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι προπύργιο και λίκνο της Μπόκο Χαράμ, η τζιχαντιστική εξέγερση της οποίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει δυο εκατομμύρια και πλέον κατοίκους στον τομέα αυτόν της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

«Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη, δεκαέξι άνδρες, τέσσερις γυναίκες κι έξι παιδιά», δήλωσε αξιωματικός του στρατού, που ζήτησε να μην κατονομαστεί διότι δεν είχε λάβει άδεια της ιεραρχίας του για να εκφραστεί για το συμβάν.

