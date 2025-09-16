Νετανιάχου: Υπό την πίεση της απομόνωσης, θέλει να μετατρέψει το Ισραήλ σε «Αθήνα και Σπάρτη» – Στοχεύει σε «αυτάρκεια» και ανεξαρτησία από τη Δύση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια «μορφή απομόνωσης» που μπορεί να διαρκέσει χρόνια και ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να βασιστεί αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η χώρα πρέπει να δημιουργήσει γρήγορα την ικανότητα να παράγει όλα όσα χρειάζεται στρατιωτικά, χωρίς να εξαρτάται από άλλες χώρες.

Το όραμά του για να καταπολεμήσει την απομόνωση

«Αυτό μας βάζει σε μια μορφή απομόνωσης», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να πολεμήσει τη δαιμονοποίηση και την προπαγάνδα εάν επενδύσει «πολύ μεγάλα ποσά» στην αντιμετώπιση αυτών των αφηγήσεων.

«Θα πρέπει όλο και περισσότερο να προσαρμοστούμε σε μια οικονομία με αυτάρκη χαρακτηριστικά», συνέχισε, αναφερόμενος στον όρο οικονομικής αυτάρκειας, κλειστής από το παγκόσμιο εμπόριο, ως «τη λέξη που μισώ περισσότερο».

«Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά, αλλά μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι βιομηχανίες όπλων μας θα μπλοκαριστούν. Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τις βιομηχανίες όπλων εδώ – όχι μόνο την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την ικανότητα να παράγουμε ό,τι χρειαζόμαστε», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας. Είμαστε Αθήνα και Σπάρτη. Αλλά θα γίνουμε Αθήνα και υπερ-Σπάρτη», είπε.

«Δεν υπάρχει επιλογή – τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες να μας απομονώσουν».

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι οι κυρώσεις και η απομόνωση προκύπτουν από μια «ακραία ισλαμιστική ατζέντα», η οποία, όπως ισχυρίστηκε, έχει «πολύ αρνητική επιρροή» στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ενώ και κράτη-αντίπαλοι -«μεταξύ αυτών το Κατάρ», όπως είπε- διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που «μας βάζει σε μια μορφή απομόνωσης».

Αντιδράσεις

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ χαρακτήρισε την δήλωση του Νετανιάχου περί απομόνωσης «τρελή», γράφοντας στο X: «Η απομόνωση δεν είναι μοίρα – είναι αποτέλεσμα της ελαττωματικής και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου».

זוהי אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת. https://t.co/aYlwvqLxvg — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 15, 2025

Σε μια άλλη ανάρτηση, υπενθύμισε: «Ο Νετανιάχου είπε ότι θα γίνουμε σαν τη Σπάρτη. Θυμίζω στον Νετανιάχου: η Σπάρτη καταστράφηκε».

Ο πρώην αρχηγός του στρατού, Γκαντί Αϊζενκοτ, που σχεδιάζει πολιτική καριέρα, πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία να διορθωθεί η ζημιά που προκάλεσε αυτός και οι συνεργάτες του που εγκατέλειψαν τους ομήρους και απομόνωσαν το Ισραήλ στον κόσμο».

נתניהו אמר שאנחנו נהיה כמו ספרטה.

אני מזכיר לנתניהו: ספרטה חרבה.

זו לא גזירת גורל, אנחנו לא ניתן לישראל להיחרב. הפתרון היחיד הוא החלפת הממשלה. אנחנו נוביל לממשלה שתצעיד את ישראל להיות מדינה מתוחכמת, מתקדמת ואהודה על מדינות העולם, כמו שהיא צריכה להיות. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 15, 2025

Νετανιάχου κατά Ευρώπης

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης ότι το χρηματιστήριο του Ισραήλ είναι «το ισχυρότερο στον κόσμο». «Η επένδυση στο Ισραήλ είναι η έξυπνη επιλογή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αυξάνει τις επενδύσεις στην παραγωγή όπλων για να αποφύγει την εξάρτηση από «ασθενείς ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης που υποκύπτουν σε ακραίες μουσουλμανικές μειονότητες στις χώρες τους».

Μιλώντας με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, επέκριναν χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, οι οποίες προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη, όπου η «απεριόριστη μετανάστευση» έχει οδηγήσει τους μουσουλμάνους να γίνουν «σημαντική μειονότητα – πολύ δυναμική, πολύ, πολύ επιθετική», πιέζοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αντι-ισραηλινές πολιτικές.

«Η εστίασή τους δεν είναι η Γάζα, είναι η αντίθεση στον Σιωνισμό γενικά, και μερικές φορές μια ισλαμιστική ατζέντα που αμφισβητεί αυτά τα κράτη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η δεύτερη πρόκληση είναι η επένδυση των «αντιπάλων του Ισραήλ – τόσο ΜΚΟ όσο και κράτη, όπως το Κατάρ και η Κίνα», για να «επηρεάσουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης με αντι-ισραηλινή ατζέντα, χρησιμοποιώντας bots, τεχνητή νοημοσύνη και διαφημίσεις». Ανέφερε το TikTok ως άμεσο παράδειγμα.

Με πληροφορίες από: CNN, Times of Israel