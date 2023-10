Νετανιάχου: Θα κερδίσουμε την Χαμάς, αλλά αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο – Θα εκδικηθούμε για αυτή τη μαύρη μέρα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι «η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεσμεύεται για μια «πανίσχυρη εκδίκηση» κατά της Χαμάς, μιλώντας για μια μαύρη μέρα για το εβραϊκό κράτος.

«Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε σε ένα σύντομης διάρκειας τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν έχει ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην συμβεί ποτέ ξανά. Ολόκληρη η κυβέρνηση στέκεται πίσω από αυτήν την απόφαση. Ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει άμεσα όλες τις δυνάμεις του για να απενεργοποιήσει τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους πλήξουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που επέφεραν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του», συνέχισε.

«Αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο, θα είναι δύσκολος, μέρες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας», λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» για να «καταστρέψει» τη Χαμάς.

Χαρακτηρίζοντας τη Γάζα ως την «πόλη του κακού», ο Νετανιάχου δήλωσε: «Όλα αυτά τα μέρη που κρύβεται η Χαμάς (…) θα τα μετατρέψουμε σε ερείπια». «Λέω στους κατοίκους της Γάζας: “φύγετε από εκεί τώρα γιατί θα επιχειρήσουμε παντού με όλη μας τη δύναμη”.

Πάνω από 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς σήμερα το πρωί σε ισραηλινά εδάφη, με τους μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης να πιάνουν δεκάδες Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες αιχμαλώτους, σύμφωνα με τους τελευταίους προσωρινούς απολογισμούς.

Το Ισραήλ ξεκίνησε πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για πάνω από 232 Παλαιστίνιους νεκρούς.

Στο διάγγελμά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς θα καταστεί υπόλογη για την κατάσταση των Ισραηλινών αιχμαλώτων, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει σε όσους τους βλάψουν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has convened the Cabinet this evening, at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/USndH8HXNA

Prime Minister Netanyahu thanked US President Biden for the unreserved support and made it clear that a forceful, prolonged campaign – which Israel will win – is necessary.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023