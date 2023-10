Μπάιντεν: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στο Ισραήλ – Έχει δικαίωμα αυτοάμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε σύντομες δηλώσεις του που έκανε σήμερα από τον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι ακλόνητη και δεδομένη, προειδοποιώντας ότι κανένας εχθρός του Ισραήλ δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα η Χαμάς.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να στηρίζουμε» το Ισραήλ, δήλωσε ο Μπάιντεν έχοντας δίπλα του τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Δεν είναι η στιγμή για οποιονδήποτε εχθρό του Ισραήλ να εκμεταλλευτεί αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τελεία και παύλα», συμπλήρωσε, κάνοντας λόγο για μια «τρομερή ανθρώπινη τραγωδία», μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

President Biden, with Secretary of State Blinken, offers unwavering support for Israel in remarks in State Dining Room pic.twitter.com/Tn1TYObiKJ

— Steve Holland (@steveholland1) October 7, 2023