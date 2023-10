Ισραήλ: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από την στιγμή που ακούγονται σειρήνες στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ – Πολίτες πεσμένοι στο έδαφος

Κλιμακώνει την επίθεση στο Ισραήλ η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα από αυτή την επίθεση.

Στο Τελ Αβίβ ακούγονται εκρήξεις και σειρήνες ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ με πολίτες να είναι πεσμένοι στο έδαφος και να προσπαθούν να προστατευτούν βάζοντας τα χέρια τους γύρω από το κεφάλι τους.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Nic Robertson, δημοσιογράφος του CNN.

Just landed at Ben Gurion airport Tel Aviv – then the sirens went off #Israel pic.twitter.com/Rnbgg0bR5z

— Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) October 7, 2023