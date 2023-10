Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέα επίθεση της Χαμάς με 150 ρουκέτες – Ακούγονται εκρήξεις και σειρήνες στο Τελ Αβίβ – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση με 150 ρουκέτες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/10) από τη Γάζα στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Τελ Αβίβ ακούγονται εκρήξεις.

Η Χαμάς λέει ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες ως απάντηση στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Πύργο της Παλαιστίνης, ένα 11όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουνε υπάρξει αναφορές για θύματα από αυτή την επίθεση.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σήμερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυώροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα. Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό. Παράλληλα το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τόνισαν ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

