Πέθανε ο ηθοποιός Μπέρναρντ Χιλ – Οι ρόλοι στον «Τιτανικό» και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Bernard Hill, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως καπετάνιος του Τιτανικού και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον καπετάνιο Έντουαρντ Σμιθ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1997, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

Πατέρας ενός παιδιού, έγινε γνωστός σε μια ολόκληρη γενιά από την ερμηνεία του ως βασιλιά Θίοντεν στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Στην πορεία πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες – τον Τιτανικό και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Επιστροφή του Βασιλιά – οι οποίες κέρδισαν 11 Όσκαρ και ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office.

Ο θάνατός του έρχεται λίγες ώρες πριν επιστρέψει στην τηλεόραση στο δράμα του Μάρτιν Φρίμαν “The Responder”, το οποίο προβάλλεται απόψε στο BBC One.

Ο γεννημένος στο Μάντσεστερ ηθοποιός, είχε μια ποικίλη καριέρα στην οθόνη, καθώς έγινε γνωστός παίζοντας σε μικρά ρεαλιστικά δράματα, πριν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που έκαναν δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ιδισαίτερη πατρίδα του ήταν το Μπλάκλεϊ. Προερχόταν από οικογένεια ανθρακωρύχων. Φοίτησε σε σχολή υποκριτικής με τον Ρίτσαρντ Γκρίφιθς, προτού περάσει στην τηλεόραση.

Μετά από μικρούς ρόλους στην ταινία Hard Labour και το κακής υποδοχής αλλά πλέον αναγνωρισμένο «Εγώ ο Κλαύδιος» (I, Claudius) έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο ηθοποιός πήρε τον ρόλο του Yosser Hughes, ενός εργάτη από την παραδοσιακή τάξη του Λίβερπουλ, στην ταινία The Black Stuff και στη συνέχειά της, Boys from the Blackstuff, το 1982.

Την ίδια χρονιά ανέλαβε το ρόλο του λοχία Putnam στη βραβευμένη με Όσκαρ βιογραφική ταινία του Richard Attenborough Gandhi, πριν πρωταγωνιστήσει το 1983 στη διασκευή του κλασικού έργου του Σαίξπηρ Henry VI από το BBC, όπου υποδύθηκε τον Δούκα του Γιορκ.

Αργότερα έπαιξε τον ρόλο του καπετάνιου Έντουαρντ Σμιθ στη γιγαντιαία ταινία του Τζέιμς Κάμερον, Τιτανικός. Στην ταινία αυτή του 1997 υποδύθηκε τον καπετάνιο του περιβόητου πλοίου στο παρθενικό και μοναδικό του ταξίδι στον Ατλαντικό. Ο Σμιθ πεθαίνει με το πλοίο του που βυθίζεται μετά την πρόσκρουσή του σε παγόβουνο.

Ο ηθοποιός ζούσε στο Σάφολκ και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Marianna Hill και τον γιο τους Gabriel.