Νετανιάχου: Η απάντησή του στον Τραμπ για το «να πάει να γ@@@ ο Μπίμπι» – ΒΙΝΤΕΟ

Για την σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNN. O Νετανιάχου αρχικά ανέφερε ότι η τελευταία φορά που μίλησε με τον Τραμπ ήταν μετά τις εκλογές στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2022.

«Έλαβα ένα μήνυμά του μετά την νίκη μου στις εκλογές που έλεγε “Συγχαρητήρια”» είπε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, ρώτησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για την κριτική που του άσκησε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ σε μία συνέντευξή του είχε πει «να πάει να γ@@@ ο Μπίμπι», επειδή ο Νετανιάχου συνεχάρη «πολύ γρήγορα» τον Τζο Μπάιντεν για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020.

«Εκτιμώ αυτό που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ. Μετέφερε την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Αναγνώρισε την κυριαρχία μας στα Υψίπεδα του Γκολάν. Βγήκε από την συμφωνία με το Ιράν, που εγώ την θεωρούσα καταστροφική. Είμαι αρκετό καιρό στην πολιτική, και ξέρω πότε να αφήνω στην άκρη την περιοδική “άμπωτη και πλημμυρίδα” των συναισθημάτων και να κοιτάω τις ουσιαστικές θέσεις που έχουν πάρει ηγέτες και σύμμαχοι και σέβομαι αυτό που έγινε» τόνισε ο Νετανιάχου.

«Δεν με νοιάζει» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Δείτε το απόσπασμα από την συνέντευξη του Νετανιάχου:

Prime Minister Netanyahu says he heard from former President Trump in recent months, notable given Trump blasted his former ally to @BarakRavid after he acknowledged President Biden's win, saying, "F**k him." I asked Netanyahu about that: pic.twitter.com/Q5tmn4uJLa

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 23, 2023