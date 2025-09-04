Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ – Η τρίτη τις τελευταίες ώρες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ, την τρίτη μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, ανακοινώνοντας πως τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την απειλή. Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη ένταση που προκαλεί η δράση των Χούθι, οι οποίοι έχουν αναλάβει σειρά επιθέσεων το τελευταίο διάστημα.

Οι Χούθι, που έχουν τη στήριξη του Ιράν και προέρχονται από την Υεμένη, εξαπολύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ. Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρουν, γίνεται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τις επιθέσεις να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης που έχει κλιμακώσει την αστάθεια στην περιοχή.